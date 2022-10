„Ich will meine Geliebten verteidigen, wenn wir angegriffen werden“

Fabius Gens betritt den Raum, in dem seine nächsten 13 Lebensjahre geregelt werden. An den Wänden hängen Plakate mit QR-Codes, die die verschiedenen Berufe erläutern. Gens will sich setzen, doch Sascha Berlin, der hinter seinem Schreibtisch steht, fordert ihn auf, sich an einen Stehtisch ihm gegenüber zu stellen. Gens, etwas zu groß für den Stehtisch, stellt sich angespannt dorthin, den Blick leicht gesenkt. 13 Jahre, eine ganz schön lange Zeit für einen 19-Jährigen.

Fabius Gens will Soldat bei der Bundeswehr werden. Seine Eignung zum Feldwebel wurde am Vormittag im Karrierecenter der Bundeswehr in Hannover festgestellt, in verschiedenen Tests. Nun sitzt er bei Sascha Gens, dem Einplaner, wie das bei der Bundeswehr heißt. Einplaner machen Jobangebote an jene, die zur Bundeswehr wollen - und dafür geeignet sind.

„3B“ der Bundeswehr: Bedarf, Bewerbereignung, Bewerberwunsch

Nicht immer werden hier Träume wahr, Wünsche erfüllt. Manchmal scheitern die Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber an der Realität: An schlechten Test-Ergebnissen, an schlechten Noten, an der Physis, am nicht vorhandenen Bedarf. „Es kann nicht immer der Erstwunsch werden“, sagt Oberregierungsrätin Helena Oerters. Sie führt die psychologischen Gespräche mit den Anwärterinnen und Anwärtern. Klappt die erhoffte Laufbahn erst einmal nicht, kann das frustrierend sein. Man versuche es dann mit „schonungsloser Ehrlichkeit“, es werde erläutert, woran es hapert.

Meistens sei die Fallhöhe nicht so hoch, weil die Karriereberater in Erstgesprächen mit den Bewerberinnen und Bewerbern im Idealfall Potenziale und Bedarfe ermitteln. Welche Voraussetzungen bringt ein Bewerber, eine Bewerberin mit? Was kann er oder sie? Was will er oder sie? Was wird bei der Bundeswehr gebraucht? „3B“ nennt man das hier: Bedarf, Bewerbereignung, Bewerberwunsch.

Kameradschaft und Job-Sicherheit als Pluspunkte

Fabius Gens weiß, was er will. Er will Avioniker für den Eurofighter werden, eine Art Spezialist für die elektronischen Systeme des Kampfflugzeuges. „Der Eurofighter ist schon cooler als ein normaler Hubschrauber.“

Über seinen Vater ist der 19-Jährige zur Bundeswehr gekommen. Der Vater ist Berufssoldat, es gab also immer Berührungspunkte. „Es war immer klar, dass es bei mir auch in die Richtung gehen soll.“ Bei einem Tag der offenen Tür lernte Gens Junior die Luftfahrzeuge kennen - und war begeistert. Weitreichende Aufgabenfelder, die Kameradschaft sowie die langfristige Bindung seien für ihn ausschlaggebende Punkte gewesen, sagt Gens. Er bekam einen Ausbildungsplatz als Fluggerätmechaniker bei der Bundeswehr, im kommenden Januar wird er sie beenden.

Die Bundeswehr ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland

Mit 265.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Bundeswehr einer der größten Arbeitgeber Deutschlands. In den sieben Karrierecentern im Land werden potenzielle Nachwuchskräfte geprüft. Jeden Tag kommen junge und ältere Menschen in der Hoffnung, eine Laufbahn bei der Bundeswehr zu beginnen. So manch eine dieser Hoffnungen wird beim medizinischen Check, beim psychologischen Gespräch oder beim Wissens- und Reaktionstest zerstört - der Sporttest ist wegen Corona ausgesetzt. Früher, sagt Regierungsdirektor Martin Bludau, Leiter des Dezernats Psychologischer Dienst, musste man die Unwilligen aussortieren, heute eher die Ungeeigneten.

40.000 Assessments gab es alleine 2021, rund 19.000 Soldatinnen und Soldaten wurden eingestellt. In diesem Jahr ist das Interesse zwar etwas gestiegen - auch wegen des Krieges in der Ukraine, die Anzahl der Bewerbungen ging allerdings zurück. Bis Ende Juni folgten auf 12.026 Erstkontakt-Gespräche nur 4351 Bewerbungen.

Julia ist 18 - und will ihre Liebsten und das Heimatland verteidigen

Julia, die ihren richtigen Namen nicht nennen will, ist eine von ihnen. Vor wenigen Tagen ist sie 18 geworden, jetzt kann sie auch ohne die Erlaubnis der Eltern ins Karrierecenter in Hannover kommen. Das mache es einfacher, auch wenn ihr Vater Soldat sei und sich über das Interesse der Tochter freue - und selbst in ihrem Freundeskreis schon lange klar war, wo Julias Weg hinführen würde. „Wir spielten in der Schule mal ein Spiel, da kam die Frage auf, wer am ehesten zur Bundeswehr gehen wird. Alle haben auf mich gezeigt“, sagt sie.

Julia ist eine junge Frau, die man eher nicht bei der Bundeswehr vermuten würde. Sie ist zierlich und klein, spricht leise und strahlt eher Unsicherheit aus. Doch in den Antworten ist sie klar. „Ich will meine Geliebten und mein Heimatland verteidigen, wenn wir angegriffen werden“, sagt sie. Das sei ihre Motivation, spielt sie auf den Krieg Russlands in der Ukraine an. Erst einmal will Julia Reservistin werden, als Ehrenamtliche die Grundausbildung machen. Ob sie danach Soldatin wird, weiß sie noch nicht. Sie will Fotografin werden - am liebsten bei der Bundeswehr.

Bundeswehr nach der Wehrpflicht: Zwischen Zucht und Wohlfühlatmosphäre

Bis 2011 wurde die Bundeswehr über die Wehrpflicht mit Nachwuchs versorgt. Die jungen Menschen kamen einfach, weil sie mussten. Heute muss sie sich mehr bemühen. Sie muss aktiv werden, das Erscheinungsbild ändern, damit Menschen wie Julia sich melden.

Auch wenn noch Zucht und Ordnung herrsche, wie ein Soldat sagt, - das Wort „Wohlfühlatmosphäre“ ist im Karrierecenter öfter zu hören. Karriereberater sprechen davon, die Einrichtungsleitung, die Psychologin. Die jungen Leute, sagt Oberstleutnant Peter Fleckenstein, erwarten heute mehr. „Sie sind anders sozialisiert, denken anders“, sagt er. Der Tenor, wie man rede, habe sich geändert, „wir haben die Stimmlage der Gesellschaft angepasst.“ Die Hierarchien seien zudem flacher, sagt Beatrix Siebert, Leiterin des Karrierecenter Hannover, „heute trinkt ein Offizier mit einem Mannschaftssoldat Bier - das wäre vor 20 Jahren unmöglich gewesen.“

Die Bundeswehr ist auf Events und Messen zu finden, veranstaltet Camps, organisiert Truppenbesuche (inklusive Mitflug im Hubschrauber oder Mitfahrt auf Fregatte), bietet Kurzpraktika an und mietet sich mit Karriere-Lounges in Shopping Malls ein. Sogar an Urlaubsorten, die junge Menschen anpeilen, ist die Bundeswehr zu finden. „Wenn man uns nicht sieht, geraten wir in Vergessenheit“, sagt Karriereberater Kapitänleutnant Ralf Meyer, „dann verschwinden wir aus der Wahrnehmung.“ Früher sei es leicht gewesen, zu Schulveranstaltungen zu kommen, um zu beraten. Heute müsse man auf Einladungen von Schulen warten. „Das Pensum ist passabel, aber wir würden uns ein bisschen mehr wünschen“, sagt Meyer.

Die Bundeswehr in Zeiten des russischen Angriffskrieges

Die Reichweite steige dadurch zwar, doch auch an diesem Tag sind viele Bewerberinnen und Bewerber mit familiären Beziehungen zur Bundeswehr im Karrierecenter. „Die Rolle der Eltern ist entscheidend“, weiß Meyer. Wie bei Fabius Gens und Julia, deren Eltern ebenfalls bei der Bundeswehr arbeiten - und die Kinder früh an das Soldat-Sein heranführten.

Bei Melanie Frisch sind es nicht die Eltern, aber andere Familienbande: Ihr Mann arbeitet bei der Bundeswehr, ihr Schwiegervater war Soldat, ihr Sohn bewirbt sich gerade. Und nun, zwölf Jahre nach ihrem ersten Anlauf, eine Karriere bei der Bundeswehr zu starten, möchte Frisch ehrenamtliche Reservistin werden, weil sie findet, dass „wir in einem schönen Land leben, das beschützenswert ist“, so die 44-Jährige. „Der Krieg in der Ukraine war ausschlaggebend“, sagt sie, „Syrien, Somalia - das ist nicht so greifbar und kulturell und geografisch weit weg.“ Insgesamt sei die Bundeswehr in der Wahrnehmung der Deutschen zwar präsenter, heißt es von offizieller Stelle, mehr Bewerbungen seien seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine aber nicht eingegangen.

Als Jugendlicher verweigert - heute als Bewerber im Assessment-Center

Drei Module, je rund eine Woche, wird Frisch als Grundausbildung erhalten, um dann als Reservistin im Heimatschutz zu dienen - ehrenamtlich, wenn sie gebraucht wird. Genau wie Benjamin Deike. Einst hatte er verweigert, heute bereut er das. Und nun, mit 38 Jahren, will der Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens Reservist werden. „Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagt er, der bei einem Tag der offenen Tür überzeugt wurde. Und er will lernen, Input bekommen, einen neuen Führungsstil kennenlernen. „Ich war schon immer ein Workaholic, nun muss der Laden auch mal ohne mich funktionieren“, sagt er am Mittag - kurz nachdem er die Zusage erhält.

Deike und Frisch zählen zu den älteren Anwärterinnen und Anwärtern, im Schnitt sind die Soldatinnen und Soldaten bei ihrer Einstellung 23 Jahre alt. Doch, auch das merkt man, das Alter nimmt zu, seitdem sich die Bundeswehr durch das Ende der Wehrpflicht geöffnet hat. Auch die Frauenquote steigt - auf inzwischen 13 Prozent im militärischen Bereich.

Die Bundeswehr - für manche trotz Wohlfühlfaktor „ein Kulturschock“

Trotz der Wohlfühlatmosphäre, trotz des neuen Tenors, für Valentin, der anonym bleiben will, aus dem behüteten Hamburger Stadtteil Blankenese, ist die Bundeswehr am Bewerbungstag „ein Kulturschock“. Er sagt: „Der Ton ist anders als in der Schule, ich bin hier anders mit Autoritäten konfrontiert.“ Erst einmal möchte Valentin nur sieben Monate Freiwilligendienst machen, schauen, ob ihm das Soldatsein taugt. „Eine Verpflichtung für 13 Jahre hat mich erst einmal abgeschreckt.“

An Valentins Schule war die Bundeswehr kein Gast, eher verächtlich spricht man in seinem Umfeld über sie. Deshalb wissen bisher auch nur seine Eltern, was Valentin vorhat. Sie sind skeptisch, aber lassen ihren Sohn machen. „Ich möchte die Chance nutzen, etwas zurückzugeben“, sagt er und klingt dabei erwachsener, als er mit seinen blonden Augen und dem jugendlichen Gesicht aussieht. „Wir haben das Privileg, in Frieden und Wohlstand zu leben.“ Das Interesse sei immer da gewesen, der Krieg in der Ukraine habe ihn bestärkt. „Ich möchte im Fall der Fälle etwas für mein Land tun können.“

Wissenstest: Volumen bestimmen, Wurzeln ziehen, Flächen berechnen

Valentin muss, wie die anderen hier, das ganze Prozedere durchlaufen. Sie reisen morgens oder vormittags an. Dann geht es an den CAT-Test, wie das hier heißt. 24 Computer stehen in einem ansonsten kargen Zimmer. Die Tastaturen sollen nicht genutzt werden, verrät ein Schild an jeder einzelnen. Wer den Raum betritt, wird persönlich von Angelika Dickmann begrüßt und bekommt einen Platz zugewiesen.

Es geht es los, zwei bis drei Stunden höchste Konzentration für Valentin, Julia, Fabius Gens. Flächen berechnen, das Volumen einer Pyramide bestimmen, Wurzeln ziehen, Wortverständnis-Fragen, chinesische Zeichen ordnen. Drei Minuten Zeit pro Aufgabe. Die drei haben kleine Vorteile gegenüber Melanie Frisch und Benjamin Deike - der Test orientiert sich am Schulstoff. Frisch und Deike werden plötzlich wieder in ihre Schulzeit zurückgebeamt.

Es folgt der Reaktionstest. Rote und blaue Pfeile blitzen kurz auf, drei Sekunden ist Zeit, zwei Felder anzuklicken: Dort, wo der blaue Pfeil hinzeigt. Und dort, wo der rote Pfeil verortet ist. 145 von 192 Pfeilen binnen drei Sekunden richtig geordnet - Note 4. Bestanden.

Computer-Test, Medizin-Check, psychologisches Gespräch - alles an einem Tag

„Es kommt häufiger vor, dass die Leute Prüfungsangst haben. Dann versuchen wir, beruhigend auf sie einzuwirken“, sagt Dickmann, die die Aufsicht beim Test hat und dem medizinisch-psychologischen Dienst angehört. Sie sitzt vorne, wie die Lehrerin. Damit keiner sein Handy zückt oder versucht, andere Hilfsmittel einzusetzen. Und um aufbauende Worte zu finden, wenn es irgendwo hakt. Auf ihrem Bildschirm kann sie den Fortschritt der Bewerberinnen und Bewerber einsehen.

Manchmal passen Testergebnisse und Schulzeugnisse nicht zusammen, dann müssen beim psychologischen Gespräch die Gründe erörtert werden. Nicht immer ist ein schlechtes Testergebnis gleichbedeutend mit dem Karriereaus. So wirklich, sagt Fleckenstein, könne man gar nicht durchfallen.

19 Jahre alt, für 13 Jahre verpflichtet

Bei Fabius Gens passte alles. Nur deshalb steht er an diesem Nachmittag in der Einplanung. Weil seine Ausbilder zufrieden sind, wurde ihm schon eine Stelle blockiert - falls er alle Tests besteht. Sascha Berlin fragt dennoch routinemäßig ein paar Dinge ab: Welche Stelle Gens wolle, an welchem Ort, wo und wann er die Grundausbildung machen wolle. Er scrollt durch sein System, alle offenen Stellen sind dort gelistet. Er kann sie nach der Art des Jobs suchen, nach der Entfernung, nach dem Eintrittsdatum. „Bei Ihnen“, sagt Berlin zu Gens, „ist das ja ganz einfach.“

Berlin druckt einige Seiten Papier aus. „Vorausgesetzt, Sie bestehen die Prüfung und der Bundeszentralregisterauszug passt, können Sie im März die Grundausbildung starten“, sagt Berlin zu Gens und überreicht ihm einige Seiten Papier. Jetzt muss er nur noch unterschreiben, dann ist die Stelle für ihn geblockt - bis er die Voraussetzungen erfüllt. Ab März wird er Soldat auf Zeit, 13 Jahre - mehr als zwei Drittel seiner bisherigen Lebenszeit. „Für mich überwiegt der Sicherheitsaspekt, dass ich 13 Jahre versorgt bin“, sagt Gens. „Wenn es mir gefällt, kann ich mir auch vorstellen, Berufssoldat zu werden.“

