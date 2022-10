BERLIN, GERMANY - OCTOBER 09: Newly-laid cable lies next to railway tracks at the spot in Hohenschoenhausen district where the day before technicians repaired a section of fibre optic cable that had been severed in an act of sabotage on October 09, 2022 in Berlin, Germany. Unknown assailants purposefully severed GSM-R cables of German state rail carrier Deutsche Bahn critical to communications yesterday in Berlin and Dortmund, leading to a three-hour total disruption of railway service across northern Germany. Police are investigating. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Quelle: Getty Images

Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu Bahn-Sabotage Nach der folgenschweren Bahn-Sabotage am Wochenende hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Wegen möglicher verfassungsfeindlicher Sabotage habe die Behörde in Karlsruhe am Donnerstag ein Verfahren gegen unbekannt eingeleitet, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet. Der Sabotageakt bei der Bahn hatte am frühen Samstagmorgen den Zugverkehr in Norddeutschland für einige Stunden vollständig zum Erliegen gebracht - mit erheblichen Folgeverspätungen und Zugausfällen im ganzen Land und den gesamten Tag über. An zwei Stellen, im nordrhein-westfälischen Herne sowie in Berlin, hatten Unbekannte Kabelanbindungen für die Mobilfunksteuerung zerstört. Daraufhin fiel das Kommunikationssystem aus, das Lokführer und Leitstellen miteinander verbindet. Am Sonntag hatte sich der Verkehr laut Bahn wieder weitgehend stabilisiert. Der Staatsschutz in Bochum, der zunächst ermittelt hatte, ging von einer „politisch motivierten Tat“ aus. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und die Bahn selbst sprachen von Sabotage. RND/dpa