An norwegischer Grenze: Zöllner stoppen Russen mit zwei Drohnen

Kopenhagen. Die norwegischen Behörden haben einen Russen mit zwei Drohnen festgenommen. Zollbeamte hätten die Drohnen und weitere elektronische Ausrüstung bei einer Routinekontrolle am norwegisch-russischen Grenzübergang Storskog entdeckt und den 50-Jährigen am Dienstag festgenommen, berichteten norwegische Medien.

Er stehe im Verdacht, gegen Sanktionsgesetze verstoßen zu haben, die Russen Starts und Landungen von Fluggeräten in Norwegen verbieten, sagte Staatsanwältin Anja Mikkelsen Indbjør dem Sender NRK.

Der Anwalt des Russen, Jens Bernhard Herstad, sagte der Tageszeitung „Dagbladet“, sein Mandant habe eingeräumt, die Drohnen geflogen zu haben, wolle aber nicht sagen, was er in Norwegen getrieben habe. Justizministerin Emilie Enger Mehl sagte, es sei zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen. „Es ist bekannt, dass es eine Geheimdienstbedrohung gegen uns gibt, die durch das verstärkt worden ist, was in Europa passiert“, sagte sie NRK.

Drohnen nahe Öl- und Gasbohrplattformen

In den vergangenen Wochen sind in der Nähe norwegischer Öl- und Gasbohrplattformen Berichten zufolge wiederholt Drohnen gesichtet worden. Das Land ist nach dem Ende der meisten russischen Erdgaslieferungen für Europa einer der wichtigsten Gasexporteure geworden. Unter anderem liefert es über eine Leitung in der Ostsee Erdgas nach Polen.

Diese kreuzt die Pipelines Nord Stream 1 und 2, die von Russland nach Deutschland verlaufen und durch Explosionen Ende September schwer beschädigt wurden. Das hat zu erhöhter Sorge um Infrastrukturanlagen geführt.

