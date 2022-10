Melnyk sagt tschüss: Das ist der neue ukrainische Botschafter

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk verabschiedet sich aus Deutschland. Am heutigen Samstag verlässt er nach fast acht Jahren als Botschafter die Bundesrepublik in Richtung Kiew. Dort wird er neue Aufgaben im Außenministerium übernehmen, womöglich als Vizeaußenminister, wie es sich der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gewünscht hatte. Die ukrainische Regierung hat darüber noch aber nicht endgültig entschieden.

Bereits am Montag wird Melnyks Nachfolger in Berlin erwartet, Oleksij Makejew. Er war war zuletzt Beauftragter der ukrainischen Regierung für die Sanktionen gegen Russland. Ratschläge will Melnyk ihm nicht geben, wie er der Deutschen Presseagentur sagte. „Ich wünsche mir, dass er seinen eigenen Weg findet“, erklärte er und fügte hinzu: „Er kann kein zweiter Melnyk sein. Das würden die Deutschen auch nicht wollen.“

Oleksij Makejew: neuer Botschafter der Ukraine

Makejew wurde bereits mit 21 Jahren Diplomat, spricht hervorragend Deutsch und gilt als gut ausgebildet. Viele beschreiben ihn als offen und zugänglich. Für provokante und scharfe Äußerungen wie sein Vorgänger ist Makejew nicht bekannt. Der 1975 geborene Diplomat hat in seiner Geburtsstadt Kiew internationale Beziehungen studiert, trat als 21-Jähriger in den diplomatischen Dienst ein und machte unter anderem Station im Schweizer Bern sowie in Berlin. Anschließend arbeitete Makejew im Außenministerium und war fünf Jahre lang die rechte Hand des ukrainischen Außenministers.

Nun muss Makejew in Melnyks Fußstapfen treten und in Deutschland immer wieder neu auf Waffen und Geld für die Verteidigung der Ukraine bitten. „Wir kämpfen nicht nur für unsere Freiheit, wir kämpfen um unser Überleben“, schrieb Makejew im Mai bei Facebook. „Wenn die Ukraine verliert, wird es keine Ukraine und keinen Frieden in Europa mehr geben.“ Zugeständnisse von der Ukraine solle der Westen nicht erwarten. „Wäret ihr bereit, einen Teil eures Territoriums dem russischen Mobber abzugeben?“ Die Ukraine brauche Verbündete und keine Vermittler.

Andrij Melnyk: Nachfolger Oleksij Makejew muss „auch unbequem und kantig sein“

Melnyk empfiehlt seinem Nachfolger eine Doppelstrategie. „Er müsste schnellstmöglich als Diplomat akzeptiert werden, also nett und freundlich sein, um neue Sympathien für die Ukraine zu gewinnen, gerade angesichts der Kriegsmüdigkeit und dieser überzogenen Debatte über einen kalten Winter“, sagte der scheidende Botschafter. „Auf der anderen Seite glaube ich, dass er nicht umhin kann, auch unbequem und kantig zu sein und die träge deutsche Politelite immer wieder herauszufordern.“ Es werde „eine Herkules­aufgabe für ihn sein, ohne jegliche Schonfrist seinen Pfad durch den Berliner Polit­dschungel zu finden“.

Von Sven Christian Schulz/RND