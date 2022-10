Ein Mann für 1,4 Milliarden: Doch die Macht von Xi Jinping bröckelt

Peking. Nur einen Monat vor dem wichtigsten Moment in seiner politischen Laufbahn ist Xi Jinping spurlos verschwunden. Weder in den Fernsehnachrichten noch in den Parteizeitungen tauchte der 69-Jährige mehr auf. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Gerüchte kursieren: China-Experten spekulierten offen über einen Militärputsch, einige Aktivistinnen und Aktivisten wähnten den Generalsekretär der Kommunistischen Partei gar im Gefängnis.

Kommentarlos tauchte der wohl mächtigste Mann der Welt nach elf Tagen Funkstille wieder auf. Mit Maske im Gesicht und seiner ikonischen, marineblauen Funktionsjacke weihte Xi Jinping eine Ausstellung im Messepalast Beijing ein. Dabei mahnte er seine Bevölkerung, auf einen „neuen Sieg des Sozialismus mit chinesischen Eigenschaften“ hinzuarbeiten.

Xi Jinping: dritte Amtszeit ist Formsache

An diesem Mittwochmorgen herrscht dichtes Gedränge vor dem sowjetischen Prachtbau im Pekinger Stadtzentrum. Entlang des halbkreisförmigen Säulengangs tummeln sich Hunderte Kader mit Parteiabzeichen am Revers, um vor den jüngsten Errungenschaften ihrer Volksrepublik Selfies zu schießen: Tarnkappenbomber sind hier ausgestellt, Modelle von Weltraumraketen und Kernkraftwerken. In den Museumshallen geht die „rote“ Propagandaschau nahtlos weiter. Was die Chinesen hier zu sehen bekommen, ist eine patriotische Überdosis, die die letzten zehn Jahre der chinesischen Geschichte ohne kritische Zwischentöne erzählt. Und neben Xi Jinping, der den Besucherinnen und Besuchern auf Dutzenden überdimensionalen Fotografien entgegenlächelt, scheint es keinen Platz für andere Politikerinnen und Politiker zu geben.

Kurz vorm 20. Parteikongress in Peking ist mehr als deutlich, dass Xi Jinpings umstrittene wie gleichermaßen historische dritte Amtszeit nur mehr eine Formsache ist. In Windeseile hat der mächtigste Staatschef seit Mao Zedong sein Heimatland radikal umgestaltet und seine Macht gefestigt – stets getrieben von der historischen Mission, das Reich der Mitte zu alter Größe zurückführen. Dabei gibt es wohl weltweit keine andere Personen von solch politischer Tragweite, über die die Öffentlichkeit gleichzeitig so verschwindend wenig weiß. Auch für die meisten der 1,4 Milliarden Chinesen ist Xi Jinping trotz – oder vielleicht gerade wegen – seines beispiellosen Personenkults ein absolutes Enigma geblieben. Was also treibt ihn an?

Um Xi zu verstehen, muss man die Narrative der Parteipropaganda verlassen und tief in die Archive blicken. Etwa auf jenem Tag im Jahr 1966, als der damals pubertierende Xi im Innenhof der zentralen Parteischule Pekings eingesperrt wurde. Ein paar unachtsame Worte gegen die damals beginnende Kulturrevolution reichten aus, um dem 13-Jährigen eine harte Lektion zu erteilen: Wie ein enger Vertrauter von Xis Vater später in seinen Memoiren niederschrieb, hievten an jenem Tag Maos Rotgardisten den Heranwachsenden auf eine Bühne, setzten ihm einen 30 Kilogramm schweren Eisenhut auf den Kopf und erniedrigten ihn mit einem öffentlichen Demütigungstribunal.

Dabei warf ein johlender Mob mit wüsten Beschimpfungen um sich. Xi wurde als „Bastard“, „schwarzes Element“ und „Reaktionär“ gepeinigt. Und besonders perfide: Auch Xis Mutter, die ebenfalls im Publikum stand, musste unter Zwang bei den Hasstiraden mitmachen, während die Rotgardisten ihren Sohn auf der Bühne niederschlugen.

Xis Jugend: vom „Prinzling“ zum gesellschaftlichen Abschaum

Unzählige Historiker und Sinologen haben sich in den letzten Jahren an jener Gretchen-Frage die Zähne ausgebissen: Wie kann jemand, dessen gesamte Familie von einem unmenschlichen System derart zerstört wurde, später in seinem Leben dessen Spitze erklimmen? Mehr noch: Wieso droht Xi, der unter der exzessiven Machtfülle eines alternden Diktators litt, nun selbst in die Fußstapfen Mao Zedongs zu treten?

Hinweise dafür lassen sich in seiner Biografie finden. 1953 wird Xi Jinping in der behüteten Welt des Pekinger Regierungsviertels Zhongnanhai geboren, nur einen Steinwurf vom alten Kaiserpalast entfernt. Die Familie lebt in einer bewachten Wohnanlage, beschäftigt einen eigenen Chauffeur samt sowjetischem Importauto, hat ein Kindermädchen zur Verfügung und einen Privatkoch. Xi ist schließlich das, was man in China einen „Prinzling“ nennt: Er gehört der „roten Aristokratie“ der zweiten Generation an. Sein Vater, Xi Zhongxun, war die rechte Hand Mao Zedongs. Gemeinsam kämpften sie Seite an Seite für die kommunistische Revolution. 1959, also zehn Jahre nachdem Mao vorm Tor des Himmlischen Friedens die Volksrepublik China ausrief, wurde er für seine Loyalität belohnt und zum stellvertretenden Ministerpräsidenten des noch jungen Landes ernannt.

Doch zu Beginn der 60er-Jahre ist der alternde Mao nach einer katastrophal fehlgeschlagenen Industrialisierungspolitik massiv unter Druck geraten: Der „große Sprung nach vorn“ endete in der wohl größten Hungersnot der modernen Menschheitsgeschichte. Etliche Millionen Chinesen fanden damals einen qualvollen Tod. Im Inneren des Pekinger Parteiapparats rumorte es, und der zunehmend paranoide Mao wähnte an jeder Ecke eine Verschwörung gegen seine Herrschaft. 1962 wurde auch Xis Vater geschasst, sämtlicher Ämter enthoben und in ein Arbeitslager gesteckt.

Dank eiserner Arbeitsdisziplin die Karriereleiter im Schnelltempo durchlaufen

Es braucht wohl wenig Fantasie, um sich die Folgen einer solchen Traumatisierung vor Augen zu führen: Die gesamte Familie ist innerhalb weniger Wochen von der Parteielite zum gesellschaftlichen Abschaum erklärt worden. Xis ältere Schwester hat – wie so viele in jenen Tagen – die Demut nicht ertragen können: Sie nahm sich nach einhelliger Meinung von Historikern während der Kulturrevolution das Leben.

Während viele aus jener Generation mit der Partei brachen, ins Ausland emigrierten oder während der Wirtschaftswunderjahre Zuflucht im kapitalistischen Hedonismus suchten, entschied sich Xi Jinping jedoch fürs genaue Gegenteil. Wie es 2009 in einem geheimen Diplomatenbericht der Pekinger US-Botschaft heißt, sei Xi Jinping „roter als rot“ geworden. Psychologisch würde man ihm wohl eine Art Stockholm-Syndrom attestieren: Um nie mehr Opfer des Systems zu werden, nahm er die Denkweise der Täter an.

In den Folgejahren war der junge Erwachsene von dem Gedanken besessen, seiner Gesellschaft zu beweisen, was für ein vorbildlicher Kommunist er sei: ideologisch sattelfest, nicht durch Geld korrumpierbar und absolut loyal zur Regierung. Über ein Dutzend Mal bewarb er sich auf eine Parteimitgliedschaft, ehe er 1974 aufgenommen wurde.

Nach Maos Tod wurde sein Vater schließlich rehabilitiert. Mit dessen Starthilfe begann Xi Jinping seine Karriere als Privatsekretär bei einem hochrangigen Militäroffizier. Später entschied er sich zur Ochsentour durch die Provinzen, während der er dank sauberer Weste und eiserner Arbeitsdisziplin die Karriereleiter der KP im Schnelltempo durchlief.

Xi Jinping räumte mit brutaler Konsequenz auf

Dabei half ihm durchaus, dass er ein eher unscheinbarer, ja von damaligen Journalisten zuweilen auch als „langweilig“ beschriebener Typ war. Xi Jinping bot keine Angriffsfläche für Kontroversen, hielt sich geschickt im Hintergrund. Denn er wusste, dass seine Zeit irgendwann kommen würde. 2012, nach mehreren erfolgreichen Bewährungsproben in Fujian, Zhejiang und Shanghai, war es schließlich so weit: Xi Jinping wurde vom Parteikomitee zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei gewählt. Dabei half ihm auch, dass er keiner der damals zerstrittenen Machtfraktionen angehörte.

„Xi Jinping hat sämtliche Bereiche der Gesellschaft umgestaltet: wie Wohlstand generiert und Technologien reguliert werden, oder wie das Bankensystem operiert“, sagt Desmond Shum. Der 54-jährige Unternehmer sitzt in seinem lichtdurchfluteten Londoner Büro, die fast androgynen Gesichtszüge sind über die Jahre von einer gewissen Härte durchzogen. Einst gehörte Shum selbst zur Pekinger Elite, entwickelte Immobilienprojekte und verkehrte mit hochrangigen Kadern auf opulenten Banketten – bis seine ehemalige Frau und damalige Geschäftspartnerin aus ungeklärten Gründen spurlos verschwand.

Sie ist nur ein Beispiel für die brutale Konsequenz, mit der Xi Jinping die rasant wachsende, aber auch zutiefst korrupte Gesellschaft aufräumte. Über 100.000 Regierungsbeamte wurden im Zuge seiner Anti-Korruptions-Kampagne hinter Gitter gesteckt, manche von ihnen gar zu Todesstrafen verurteilt. Beim einfachen Volk genoss Xi wegen seiner Maßnahmen schon früh große Beliebtheit.

Hat Xi den Zenit seiner Macht überschritten?

Auch der Jugend gefiel zunächst das neue, nationalistische Selbstbewusstsein, welches Xi mit seinem überbordenden Propagandaapparat initiierte. Doch natürlich fußte der erstarkende Patriotismus auch auf realen Errungenschaften: in der Wissenschaft, im Bereich der Zukunftstechnologien oder auch bei der zunächst raschen wirtschaftlichen Erholung nach der ersten Corona-Welle.

Mehr noch: Unter Xis Ägide ist die Volksrepublik China zu einem Land geworden, das nicht mehr im Wochentakt von Lebensmittelskandalen erschüttert wird, in dem die Luftqualität in den Großstädten merklich besser wird und in dem selbst die Behördengänge ungemein effizient ablaufen. Noch im letzten Sommer, als sich Xi Jinping beim 100-jährigen Parteijubiläum von den Massen am Tiananmen-Platz umjubeln ließ, schien es, als ob er felsenfest auf dem Diktatorenthron sitzen würde.

Doch seither mehren sich die Zeichen, dass Xi den Zenit seiner Macht bereits überschritten haben könnte. Zu viele Fehlentscheidungen in zu kurzer Zeit hat Chinas Staatschef getroffen, mindestens drei sind als regelrechte Kardinalfehler zu werten: Das dogmatische Festhalten an „Null Covid“ hat das Land in eine Sackgasse aus Lockdowns und wirtschaftlicher Rezession geführt. Die bedrückende Isolation erinnert zudem an die Zeiten Maos: Selbst der Stadtstaat Singapur verzeichnet derzeit mehr internationalen Reiseverkehr in nur einer Woche als die Volksrepublik China im gesamten Halbjahr.

Doch vor allem hat die gesellschaftliche Überwachung ein dystopisches Ausmaß erreicht, welches selbst für patriotische Chinesen den Frust steigen lässt. In den großen Städten müssen die Bewohner nahezu täglich zum PCR-Massentest antreten, sich bei jedem Supermarktbesuch mit ihrem digitalen „Gesundheitscocde“ registrieren und von ihrem Nachbarschaftskomitee zur willkürlichen Zwangsquarantäne verdonnern lassen.

Gleichzeitig, und das ist der große wirtschaftliche Fehler Xi Jinpings, hat Chinas Chefideologe mit seiner drastischen Regulierungswelle die erfolgreichsten Techkonzerne des Landes geschröpft und damit die Volkswirtschaft um ihren innovativen Wachstumsmotor gebracht. Unzählige Milliarden an Unternehmenswerten wurden dabei zerstört, Massenentlassungen provoziert und innerhalb der Vorstandsetagen ein Klima der Einschüchterung kreiert. Offensichtlich jedoch war Xi bereit, jenen Preis im Austausch für politische Kontrolle zu zahlen.

Öffentliche Kritik gibt es nicht

Nicht zuletzt dürfte sein unerwartet deutlicher Schulterschluss mit Russland dem Land schon bald auf die Füße fallen. Die Loyalität zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin im Zuge des Ukraine-Kriegs hat der Weltöffentlichkeit so deutlich wie nie zuvor vor Augen geführt, dass der Staatschef der Volksrepublik China eine Neugestaltung der Weltordnung anstrebt – und die Dominanz von der westlichen Wertegemeinschaft herausfordert.

Ein Blick auf die Statistiken zeigt, wie spektakulär Xi Jinping dabei gescheitert ist, die globale „soft power“ seines Landes zu etablieren. Wie die jüngste Erhebung des Pew Research Center belegt, hat sich von Deutschland über Japan bis hin zu Australien die einst vergleichsweise positive Wahrnehmung von China in den letzten Jahren ins krasse Gegenteil verkehrt. Am drastischsten ist der Umschwung ausgerechnet beim benachbarten Südkorea zu beobachten: Dort hegten noch zu Beginn der Jahrtausendwende weniger als ein Drittel der Bevölkerung eine negative Sichtweise auf China. Mittlerweile sind es satte 80 Prozent.

Wie beliebt Xi Jinping innerhalb der chinesischen Bevölkerung ist, lässt sich fast unmöglich eruieren. Wer offen Kritik am System übt, muss mittlerweile mit langen Haftstrafen rechnen. Und auch in den sozialen Medien stammen die einzigen Beiträge über den Staatschef von den offiziellen Propagandamedien.

Doch nur drei Tage vor Beginn des Parteikongresses zeigte sich im Pekinger Stadtzentrum ein erster Riss hinter der nach außen heilen Fassade. Ein als Bauarbeiter gekleideter Chinese hing mehrere Protestbanner auf eine viel befahrene Verkehrsstraße auf. „Wir wollen Essen, keine PRC-Tests. Wir wollen Reformen, keine Kulturrevolution“, war darauf zu lesen.

Die vielleicht größte öffentliche Opposition in der chinesischen Hauptstadt seit über zwei Jahrzehnten blieb flüchtig: Nach wenigen Minuten wurde der Mann festgenommen und im Internet wurden sämtliche Spuren seiner Aktion von den Zensoren gelöscht.

Von Fabian Kretschmer/RND