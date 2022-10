Bürgermeister von Irpin: „Ich kann nicht verstehen, warum sie uns so sehr hassen“

Irpin. Herr Markuschyn, Sie sind der Bürgermeister von Irpin. Mit was für Gefühlen haben Sie es erlebt, als am 28. Februar die russischen Truppen in Ihre Stadt einmarschiert sind?

Es gab zwei vordringliche Aufgaben für uns: Die territoriale Verteidigung der Bürger der Stadt musste sichergestellt und die Feinde mussten aufgehalten werden. Zugleich war es enorm wichtig, die Evakuierungen der Zivilisten möglich zu machen. Es galt, sie in jeder Hinsicht zu unterstützen, damit sie ihr Leben in Sicherheit bringen können.

Sie sprechen nun über Aufgaben. Ich würde gern etwas zu Ihren persönlichen Gefühlen hören – ein Bürgermeister ist ja so etwas wie ein Vater für die Bürger seiner Stadt, ist ihr sehr verbunden. Wie haben Sie sich in dem Moment gefühlt, als die Russen Ihre Stadt überfallen haben?

(tiefes Seufzen) Das erste Gefühl war wirklich wirkliches Leiden – als die ersten Bomben fielen und die ersten Gebäude zerstört waren. Es war so, als ob jemand dir etwas gestohlen hat, mit Gewalt in dein Leben eingebrochen ist – das war das erste Gefühl. Das andere dominierende Gefühl war Enttäuschung: Man verstand nicht, was einem da geschah, man hätte sich nie im Entferntesten träumen lassen, dass so etwas je passieren könnte. Irpin hatte 100.000 Bürger, die wichtigste Aufgabe, das fühlte ich auch, war, so viele von ihnen wie möglich zu evakuieren. Und es ist gelungen: 95 Prozent der Menschen konnten fliehen, das waren 95.000 Menschen. Ich selbst habe den Tod einer ganzen Familie erlebt, die vor meinen Augen erschossen wurde. Es war der 6. März, ich habe dies mit meinen eigenen Augen gesehen: den Tod der ganzen Familie! Es ist seit dieser Zeit wirklich sehr hart, sich daran zu erinnern – aber die Bilder holen einen immer wieder ein …

Wie fühlen Sie sich heute?

Es geht nun um die ganze wichtige Arbeit der Renovierung, alles wieder instand zu setzen. Man kann sich ganz gut vom Schmerz ablenken, wenn man sich einsetzt, härter arbeitet als vorher, sich mit anderen Menschen zusammensetzt, um die Stadt so bald wie möglich wieder in Ordnung zu bringen. Aber manchmal erinnert man sich daran, dass während dieser Zeit (er stockt) … – ich war nicht nur Bürgermeister, sondern zugleich der verantwortliche Kommandeur der territorialen Verteidigungs­kräfte der Stadt – und 39 der Bürger, die dieser Truppe angehört haben, wurden getötet, sie sind Helden. Und auch 50 Soldaten der ukrainischen Armee sind hier gestorben. Diese Menschen haben es ermöglicht, dass Irpin widerstanden hat und gehalten werden konnte.

Aber was mir nicht in den Kopf geht, das Wichtigste: Ich konnte und ich kann nicht verstehen, warum sie uns so sehr hassen, warum die Russen uns alle töten wollen. Denn wir waren ja einmal Brudervölker, wir waren Freunde, wir hatten viel gemeinsam. Wir haben Freunde, Verwandte dort – also: Warum? Was ist der Grund?

Während der Besatzung waren 30 Prozent von Irpin besetzt, 70 Prozent waren unter unserer Kontrolle. Als die 30 Prozent wieder befreit waren, haben wir Leichen von Männern und Frauen gefunden, und wir sahen, dass die Russen mit Panzern auf dem Asphalt über die Leichen gefahren waren, sie haben sie plattgewalzt – es ist unmöglich zu verstehen, warum sie uns so sehr hassen. Wofür? Wollten sie uns zeigen, wie sehr sie uns hassen? Als wir das befreite Territorium in Augenschein nahmen, haben wir eine Menge schlimmer Entdeckungen gemacht. Auf Kinder­spielplätzen waren Minen verlegt, dort waren Spielsachen deponiert, an denen Sprengkörper angebracht waren, ebenso Brotboxen mit Sprengkörpern darin. Sie haben darauf gesetzt, dass Kinder das finden, nehmen, um damit zu spielen, und sterben. Warum tun sie so etwas? Es sind Kinder, unschuldige Kinder. Sie haben nichts mit alldem zu tun. Sie haben es in der Absicht getan, so viele Kinder wie möglich zu töten … (er kämpft gegen aufsteigende Emotionen an).

Was denken Sie, wie viele Menschen sind aus der Stadt geflohen und wie viele Menschen sind gestorben?

Wir haben bisher bereits 80 Prozent der Menschen, die geflohen waren, willkommen zurück heißen können. Das heißt, nahezu alle sind zurück. Mehr als 300 Menschen sind während der Zeit der Besatzung gestorben.

Was vermuten Sie, wie viel Prozent der Stadt und der Infrastruktur sind zerstört?

Wir haben etwa 70 Prozent zerstörte Gebäude, nahezu komplett zerstörte Infrastruktur, wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Gasleitungen, Stromnetz und Wasserleitungen. Einiges ist bereits wieder repariert, als Nächstes müssen wir zwei Kindergärten und eine Schule wieder aufbauen.

Was planen Sie für die Zukunft, welches werden die nächsten Schritte sein?

Der wichtigste Plan ist, alle die zerstörten Gebäude der Infrastruktur wieder aufzubauen, Schulen, Krankenhäuser und so weiter, sowie die technische Infrastruktur zu reparieren und den Menschen zu helfen, ihre Häuser zu reparieren, damit sie ihre Wohnungen zurückbekommen.

Sie werden eine Menge Unterstützung benötigen, in Form von Manpower, aber auch in Form von finanzieller Unterstützung. Erwarten Sie Unterstützung auch aus der EU – finanzielle Hilfen?

Wir haben eine Vielzahl gut ausgebildeter Fachleute wie Architekten, Ingenieure, aber ohne die Unterstützung der EU, von unseren Partnern in Großbritannien, Kanada, den USA, überall in der Welt, werden wir nicht in der Lage sein, wieder auf die Füße zu kommen. Und ich möchte der gesamten Welt zu bedenken geben, dass die Ukraine nicht nur für ihren eigenen Frieden kämpft, sondern für Frieden und die demokratischen Prinzipien und Freiheit in ganz Europa.

Positiver Blick in die Zukunft

Schließen Sie Ihre Augen und denken Sie zehn Jahre in die Zukunft – wie sehen Sie Ihr Land?

(schließt die Augen, lächelt) Ich sehe diese Stadt natürlich renoviert, aber größer. In zehn Jahren, stelle ich mir vor, wird Irpin in der ganzen Welt einen Namen haben, als eine europäische Stadt mit großen Sport­möglichkeiten, großen Technikparks. Viele europäische Firmen können kommen, um hier zu arbeiten, Geschäfte aufzubauen. Es wird ein gutes Handels­zentrum sein. Irpin war schon vor der russischen Invasion auf einem guten Weg – wir werden den Krieg gewinnen, und in weiteren zehn Jahren nach dem Sieg werden wir eine kraftvolle Stadt sein, die europaweit Bedeutung hat.

Und noch einmal zehn Jahre weiter geblickt, was sehen Sie: Wird es Freundschaften zwischen der ukrainischen und der russischen Seite geben, Kontakte, Beziehungen?

Russland tötet uns weiterhin, tötet unsere Bevölkerung, misshandelt unsere Kinder, zerstört unsere Städte, zerstört unser Land. So wird es definitiv keine Freundschaften geben. Keine Freundschaften zwischen unseren Bürgern und keine zwischen unseren Nationen. Das ist ausgeschlossen.

