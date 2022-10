Ein Land zwischen Pandemiemüdigkeit, Masken unterm Kinn und alarmschlagenden Ärzten

Zwei Jahre hat ganz Deutschland geübt. Dachte man. Es gab millionenschwere Werbekampagnen, Plakate und überall Desinfektionsmittelspender. Und es gab die Formel: AHA – Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen. Man mochte noch so skeptisch auf die Prognosen blicken, was sich durch die Corona-Pandemie alles ändern würde: der soziale Zusammenhalt? Die Wertschätzung der Pflegeberufe? Die flexible Arbeitswelt? Aber dass die Deutschen nach zwei Jahren ununterbrochenen Versuchens, Ansteckungen mit Viruskrankheiten tunlichst zu vermeiden, von nun an zumindest mit einer Infektion jeglicher Art zu Hause bleiben würden, statt zur Arbeit zu laufen und die Kollegen zu gefährden – das galt dann doch als sicher.

Aber das war offenbar eine Fehleinschätzung. Schlimmer noch: Viele Deutsche hält noch nicht einmal eine nachgewiesene Corona-Infektion davon ab, am Arbeitsplatz aufzutauchen. Das hat jedenfalls die repräsentative Studie „Arbeiten 2022″ der Betriebskrankenkasse Pronova BKK ergeben. Demnach ist jeder elfte Corona-Erkrankte trotz positiven Tests arbeiten gegangen – teils sogar mit Symptomen.

Virologe: „Mit Symptomen kommt mir hier keiner rein“

Für den Virologen Martin Stürmer ist das Umfrageergebnis ein Schock: „Mit Symptomen kommt mir hier keiner rein – und mit einem positiven Corona-Test schon mal gar nicht“, sagt der Wissenschaftler, der ein medizinisches Labor in Frankfurt am Main leitet. „Wer krank ist oder sich infiziert hat, gehört nicht in die Öffentlichkeit, weil das Risiko zu groß ist, andere anzustecken.“

Dass es knapp 9 Prozent der infizierten Deutschen anders halten, könne am Arbeitsklima selbst liegen, sagt Arbeitspsychologin Christina Griesel: Ein Arbeitsumfeld, in dem es verpönt sei, krank zu sein, führe häufig dazu, dass Angestellte krank zur Arbeit kommen. Dazu gehörten unter anderem hohe Anforderungen, eine starke Bindung an den Arbeitgeber und damit verbundenes Engagement. Beim Coronavirus lässt sich der Gang zur Arbeit trotz Infektion aber auch mit Pandemiemüdigkeit erklären. Dass die Angst vor dem Virus abnimmt, lässt sich in jedem Supermarkt beobachten, wo nur noch die wenigsten Menschen Maske tragen. Die sinkende Risikowahrnehmung ist auch wissenschaftlich belegt: Laut der „Cosmo-Studie“ der Universität Erfurt, die regelmäßig die Corona-Befindlichkeiten der Bevölkerung untersucht, ist aus Sicht der Bevölkerung inzwischen sowohl der Krieg in der Ukraine, als auch der Klimawandel besorgniserregender als die Pandemie.

So befindet sich Deutschland in einer kuriosen Situation, die vor zwei Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte: Während sich die Winterwelle aufbaut, geht die Vorsicht der Menschen weiter zurück. Aber ist Corona mittlerweile wirklich ungefährlich? Und was kommt in den nächsten Wochen und Monaten auf das Land zu?

Inzidenz und die dreimal so hohe Dunkelziffer

Die Corona-Infektionszahlen sind laut Pandemieradar des Bundesgesundheitsministeriums zuletzt wieder deutlich angestiegen. Während die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am 20. September noch bei 284,1 lag, steht sie aktuell bei 680,9. „Der Infektionsdruck nimmt jetzt im Herbst in allen Altersgruppen der Allgemeinbevölkerung wieder deutlich zu“, schreibt das Robert Koch-Institut in seinem aktuellen Wochenbericht. Das betreffe nicht nur Covid-19, sondern auch andere akute Atemwegsinfektionen.

Hinzu kommt: Das tatsächliche Infektionsgeschehen ist Experten zufolge weitaus größer. „Wenn wir die Werte vom Abwassermonitoring aus dem Frühjahr mit dem Jetztwert vergleichen, muss die Dunkelziffer mindestens doppelt so hoch sein“, sagt der Chef des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen. „Ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer sogar dreimal so hoch ist. Denn viele gehen bei einem Corona-Verdacht nicht mehr zum Arzt, um einen PCR-Test zu machen, sondern machen nur noch einen Schnelltest. Diese fließen aber nicht in die Statistik ein.“

Deswegen ist sich Virologe Stürmer aus Frankfurt am Main sicher, dass man das Virus „nicht einfach laufen lassen“ kann. Obwohl die aktuell dominierende Virusvariante Omikron mildere Verläufe verursacht als ihre Vorgänger und weniger schwer erkrankte Patientinnen und Patienten in den Kliniken behandelt werden müssen. Denn jede Infektion berge nach wie vor das Risiko für Langzeitfolgen, bekannt als Long Covid.

Angst in den Kliniken

Auch in den Kliniken nehmen die Corona-Fälle wieder zu: Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsrate liegt bei 12,15 und damit 2,45 über der Vorwoche. Laut Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) ist die Lage „sehr angespannt“. DKG-Vizechefin Henriette Neumeyer zufolge haben die Kliniken aktuell so viele Corona-Patienten wie zu Spitzenzeiten dieses Jahres. Die Infektionszahlen in der Bevölkerung und unter den Klinikmitarbeitern führten zu vielen Ausfällen. „Die Krankenhäuser befinden sich in einer schwierigen Lage, Personalausfälle werden uns die nächsten Wochen und Monate begleiten und auch erheblichen Einfluss auf die Versorgung haben“, warnt Neumeyer.

In diesem Winter kommt nun eine neue Angst hinzu: Auch die Kliniken fürchten die hohen Energiepreise. Nach den Berechnungen der DKG summieren sich die inflations- und energiebedingten Mehrkosten, die nicht durch die Krankenkassen ausgeglichen werden, in den Jahren 2021 bis 2023 auf 15,5 Milliarden Euro. Gesundheitsminister Karl Lauterbach bezweifelte diese Summe zwar, kündigte aber weitere Hilfen an: Sicher sei, „dass die Krankenhäuser in den nächsten Monaten in eine ganz drastische Liquiditätsproblematik kommen“, prognostizierte der Sozialdemokrat in der ARD. Das müsse gelöst werden. Lauterbach will am Dienstag mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) über mehr staatliche Hilfe für die Kliniken verhandeln.

Schulen in Sorge vor dem Winter

Dass die Schulen offen bleiben sollen, ist das erklärte Ziel von Bund und Ländern. „Schulschließungen sollte es nicht mehr geben“, betonte Kanzler Olaf Scholz im Juli. Die Schulgewerkschaften sehen das System jedoch nicht ausreichend für den Winter gewappnet: „Die aktuelle Lage stellt für die Schulen weiterhin eine immense Herausforderung dar“, sagt der Chef des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann. „Vor dem Hintergrund des dramatischen Lehrkräftemangels und der weiterhin bestehenden Herausforderung durch die Betreuung und Beschulung geflüchteter ukrainischer Kinder und Jugendlicher sehen wir mit Sorge, was die kommenden Wochen und der erwartbare Anstieg der Infektionszahlen bringen werden.“

Beckmann zufolge verschleiert die Behauptung der Kultusministerkonferenz, Schulen gingen gut vorbereitet in den Winter, die Realität. Die suggeriere der Gesellschaft eine „trügerische Sicherheit“, die schnell in Unverständnis umschlagen könne, wenn es durch Personalmangel zu Distanzunterricht kommen müsse.

Der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zufolge gibt es in manchen Schulen bereits einen hohen Krankenstand aufgrund unterschiedlicher Erkrankungen. „Die GEW erhält aus Schulen Rückmeldungen, dass bis zu 20 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer erkrankt sind“, so Gewerkschaftschefin Maike Finnern. Zudem müssten Klassen nach Hause geschickt werden und Tests könnten nicht geschrieben werden, „weil viele Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert sind“.

Finnern dringt auf zusätzliches Personal und bessere Hygienekonzepte. „Das Mantra der Kultusministerkonferenz ‚Die Schulen müssen offen bleiben‘ ist zwar richtig, greift aber viel zu kurz“, sagt sie. „Diese Ziele umzusetzen bedeutet, dass die Schulen unterstützt und der Gesundheitsschutz aller an Schule Beteiligten deutlich verbessert werden müssen: mit Präventions- und Hygienekonzepten, vor allem aber mit zusätzlichem Personal.“

Hauptschutz Maske

Die Hauptmaßnahme gegen Corona ist momentan die Maske: Eine bundesweite Pflicht gilt aktuell in Fernzügen und -bussen, Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Die Länder dürfen nach dem Infektionsschutzgesetz bei Bedarf eine Maskenpflicht in Innenräumen einführen. Lauterbach forderte die Länder bereits dazu auf. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz habe man sie in die Lage versetzt, notwendige Maßnahmen nach Datenlage zu ergreifen, sagte er vorige Woche im Bundestag. Doch mehr als auffordern kann Lauterbach nicht: Das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel legt die Verantwortung nahezu komplett in die Hände der Länder.

Unterstützung bekommt Lauterbach von der Ärzteschaft. „Wir brauchen jetzt eine Maskenpflicht in Innenräumen wie Supermärkten, Geschäften und öffentlichen Gebäuden. Die Länder sind am Zug“, fordert Nießen vom Amtsärzteverband. „Sonst droht eine Überlastung des Gesundheitssystems.“ Der Verbandschef brachte auch weitergehende Maßnahmen ins Spiel. „Sobald die Inzidenz über 1000 klettert, müssen wir auch eine Maskenpflicht für Bars, Gastronomie und Restaurants in Betracht ziehen. Dann haben wir nämlich in Wirklichkeit eine Inzidenz von 3000.“ Doch bisher erwägen nur Berlin und Brandenburg die Maskenpflicht in Innenräumen.

Doppelbelastung Grippe

Dabei könnte laut Fachleuten im Herbst eine weitere Belastung hinzukommen, weil Influenzaviren – Verursacher der Grippe – dieses Jahr leichtes Spiel haben. Einige Experten befürchten eine „Doppelwelle“ aus Corona und Influenza. „Die Grippeimpfung ist dieses Jahr besonders wichtig“, appelliert deshalb die Vizechefin der Ständigen Impfkommission (Stiko), Sabine Wicker – vor allem an Risikopersonen wie Ältere und Vorerkrankte sowie medizinisches Personal.

Alles, was gegen Corona hilft, hilft auch gegen die Grippe: Das RKI empfiehlt Masken, um Ansteckungen zu verhindern. Auch sollten Räume regelmäßig gelüftet werden, um zu vermeiden, dass sich virenbeladene Tröpfchen und Aerosole in hoher Konzentration im Raum verteilen. Impfungen bieten zudem Schutz vor schwerer Erkrankung. Es sind die bekannte Appelle der vergangenen zwei Jahre – Virologe Stürmer unterstreicht sie dennoch erneut: „So kann es gelingen, die Welle in diesem Jahr möglichst flach zu halten“, sagt er. Die Pandemie sei noch nicht vorbei: „Wir haben noch ein bisschen was zu tun – so nervig, wie das für uns alle ist.“

Von Alisha Mendgen, Laura Beigel, Nina Jürgensmeier/RND