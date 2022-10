Wie Erdogan seine Gegner jagt – und die türkische Jugend vertreibt

Sie kamen am Dienstag im Morgengrauen. In 59 der 81 türkischen Provinzen schwärmten die Fahnder der Antiterrorpolizei (TEM) aus, um 704 Haftbefehle zu vollstrecken. 543 Gesuchte konnten sie in Gewahrsam nehmen, nach den Übrigen wird weiter gefahndet. Die landesweite Razzia galt mutmaßlichen Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen. Präsident Erdogan sieht in seinem früheren Verbündeten Gülen den Drahtzieher des Putschversuchs vom 15. Juli 2016.

Der Umsturzversucht löste die größte Verhaftungswelle in der Geschichte der türkischen Republik aus. Über 150.000 Staatsdiener wurden entlassen, fast 600.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet. In den Jahren 2016 bis 2020 wurden nach Angaben des Justizministeriums 265.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Putschversuch verurteilt, rund 4000 von ihnen zu lebenslangen Haftstrafen.

Erdogan gerät in die Defensive – und schlägt mit Razzien zurück

Erdogan bezeichnete den Putschversuch seinerzeit als „Geschenk Allahs“. Er nutzte ihn, um seine Macht zu festigen. Aber sicher scheint er sich immer noch nicht zu fühlen. Auch mehr als sechs Jahre später geht die Jagd auf die angeblichen Gülen-Anhänger weiter, wie die jüngsten Razzien zeigen. Sie sollen wohl vor allem dazu dienen, Erdogans Kritiker einzuschüchtern. Spätestens im Juni 2023 sollen die Türkinnen und Türken ein neues Parlament und einen Staatspräsidenten wählen. Aber es sieht nicht gut aus für den Amtsinhaber Erdogan. In den Umfragen steht seine islamisch-konservative AK-Partei so schwach da wie noch nie seit ihrem ersten Wahlsieg vor 20 Jahren.

Erdogan spürt Gegenwind. Vergangene Wochen kamen bei einem Grubenunglück in einer Zeche im nordtürkischen Bartin 41 Kumpel ums Leben. Erdogan besuchte den Unglücksort und sprach davon, die Katastrophe sei ein „Schlag des Schicksals“. Solche Unfälle passierten nun mal, „egal, was man tut“, so der Staatschef. Das brachte ihm harsche Kritik der Oppositionspartei CHP ein, die schon 2019 vor der Gefahr einer Grubengas-Explosion in eben dieser Mine gewarnt hatte. Immer wieder kommt es in der Türkei zu schweren Grubenunglücken, weil die Betreiber Sicherheitsvorschriften ignorieren. Die Opposition sieht eine Mitschuld der Regierung. Jetzt geht die Justiz gegen Verfasser vor, die zu dem Unglück regierungskritische Kommentare in den sozialen Medien verbreiten. Das zeigt: Erdogan gerät in die Defensive.

Türkei im Abwärtsstrudel: Schlechte Wirtschaftszahlen, schlechte Stimmung

„Ne mutlu Türküm diyene“ lautet ein Leitsatz von Mustafa Kemal Atatürk: „Glücklich derjenige, der sich Türke nennen darf“. Das Motto ziert im ganzen Land Porträts und Standbilder des Staatsgründers. Aber das Lebensgefühl vieler Menschen ist nach zwei Jahrzehnten Erdogan ein anderes. Im „World Happiness Report 2022″, der die Zufriedenheit in 146 Ländern misst, liegt die Türkei auf Rang 112 – noch hinter Venezuela, dem Irak und dem Iran.

Die miese Stimmung könnte zu einem Wahl-Debakel für Erdogan führen. In einer Umfrage des Instituts Piar von Mitte Oktober kommt seine AKP nur noch auf 29 Prozent, gegenüber 43 Prozent bei der Wahl von 2018. Auch bei der gleichzeitig stattfindenden Präsidentenwahl muss Erdogan erstmals seit seinem Amtsantritt eine Niederlage fürchten.

Inflation bei 83 Prozent – auch wegen Erdogans Geldpolitik

Der Grund ist vor allem die schlechte Wirtschaftslage. Die Inflation erreichte im September laut offiziellen Zahlen 83 Prozent. Die regierungsunabhängige Forschungsgruppe Ena kommt sogar auf 186,3 Prozent. Die Preise vieler Lebensmittel haben sich in wenigen Monaten verdoppelt. Mehr als zwei Drittel der Familien haben laut einer Umfrage Schwierigkeiten, das Geld für Lebensmittel und Miete aufzubringen. Hauptgrund für die Teuerung ist Erdogans Geldpolitik. Auf seinen Druck senkt die Zentralbank am Donnerstag erneut die Leitzinsen von 12 auf 10,5 Prozent. So will der Staatschef die Investitionen und den privaten Verbrauch ankurbeln. Eine Rezession wäre das letzte, was er vor der Wahl gebrauchen kann.

Aber es ist nicht nur die Geldentwertung, die auf die Stimmung drückt. In einer Umfrage des Instituts Metropoll vom Oktober sagten 50 Prozent der Befragten, sie sähen ihren Lebensstil bedroht. Das Umfrageergebnis reflektiert wachsende Unzufriedenheit mit dem zunehmend autoritären Regierungsstil Erdogans und der immer stärkeren Einschränkung der Grundrechte. Diese Woche unterzeichnete Erdogan ein neues Zensurgesetz, das die Verbreitung „falscher“ Nachrichten in Medien und im Internet mit bis zu viereinhalb Jahren Haft bedroht. Die Verbreitung von „Fake News“ sei eine Art des „Terrorismus“, sagte Erdogan am Mittwoch. Wer bestimmt, was „falsch“ und was „wahr“ ist, sagte er nicht.

Zensurgesetze und islamistische Agenda: Erdogan baut die Türkei um

Umstritten ist auch die islamistische Agenda des Staatschefs, der nach eigener Aussage „eine fromme Generation heranziehen“ will. Erdogan führt inzwischen einen regelrechten Kulturkampf. Im Januar ordnete er Schritte gegen TV-Programme mit „schädlichen Inhalten“ an. Immer häufiger verbieten die Behörden Rock-Konzerte und Pop-Festivals. Aktuell geht die Regierung besonders aggressiv gegen Schwule und Lesben vor. Innenminister Süleyman Soylu spricht von „Perversen“. Der Chef der staatlichen Religionsbehörde warnt, Homosexualität bringe „Krankheit und Verderben“. In der LGBTQ-Bewegung wächst die Angst.

Viele junge Türkinnen und Türken kennen keinen anderen Regierungs- und Staatschef als Erdogan. Aber die Unzufriedenheit nimmt zu. Nach einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung würden 73 Prozent der 18- bis 25-jährigen Türkinnen und Türken lieber im Ausland leben als in ihrer Heimat. „Jobs im Ausland“ gehörte in der Türkei 2021 zu den häufigsten Suchbegriffen bei Google. Zuverlässige Zahlen gibt es nicht, aber Sozialforscher schätzen, dass in diesem Jahr bereits 200.000 Menschen die Türkei verlassen haben. Die Auswanderer sind überwiegend jung und gut ausgebildet.

Erdogan weint ihnen keine Träne nach. „Wir bemitleiden jene, die für ein besseres Auto, ein besseres Smartphone oder um mehr Konzerte zu besuchen ins Ausland gehen“, sagte der Staatschef Ende September bei einer Klinikeröffnung in Ankara. Der Brain Drain ist ihm offenbar egal. Erdogan lässt die Unzufriedenen gerne gehen. Ihre Stimmen bekäme er ohnehin nicht.

Von Gerd Höhler/RND