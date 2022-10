Mützenich: „Wir müssen danach streben, dass dieser Krieg endlich endet“

Berlin. Herr Mützenich, der frühere SPD-Chef Franz Müntefering hat einmal gesagt, wenn ein Kanzler die Richtlinienkompetenz zieht, weiß man, dass die Koalition am Ende ist . Ist die Ampel in Wahrheit schon am Ende?

Nein. Franz Müntefering – und auch der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt – haben einst unter ganz anderen Rahmenbedingungen gearbeitet. Olaf Scholz hat seine Richtlinienkompetenz angewendet, nicht um eine grundsätzliche Frage zu beantworten, sondern um einen Kompromiss festzuzurren, mit dem offensichtlich alle leben können.

Sie haben aber gesagt, der Bundeskanzler sei klug genug, seine Richtlinienkompetenz „nicht inflationär“ zu nutzen. Wie viel Male sind „nicht inflationär“, einmal, zweimal?

Olaf Scholz wird nur dann von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen, wenn er es für nötig hält.

Gibt es in der Fraktion Verärgerung? Die Grünen-Fraktion hat schon Neinstimmen zur Änderung des Atomausstiegsgesetzes angekündigt.

In der SPD-Fraktion gibt es keine Verärgerung. Die Stimmung ist gut. Ich gehe von einer klaren Zustimmung aus. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das gute Verhältnis zwischen den Koalitionsfraktionen bei dieser Entscheidung auch den anderen helfen wird.

Das Verhältnis ist gut?

Ich habe nichts zu bemängeln.

Der Kanzler verspricht, niemand müsse Angst haben, in dieser Krise überfordert zu werden. Aber die Gaspreisbremse kommt erst ab März, die Strompreisbremse ist noch offen und über Öl- und Pelletheizungen gibt es keine Klarheit. Das verunsichert doch die Menschen.

Es ist immer noch machbar, dass es im Dezember zum Verzicht auf die Abschlagszahlungen für Wärmelieferungen kommt.

Auch für Öl und Pellets?

Wir würden diese Wärmeversorgung gern in die Entlastung mit einbeziehen.

Sie können sich den Verzicht auf Abschlagzahlungen auch im Januar und Februar als Brücke bis zur Gaspreisbremse im März vorstellen?

Wir werden prüfen, ob da mehr geht. Das wichtigste Instrument kommt dann mit dem Preisdeckel auf 80 Prozent der Gaslieferungen ab März.

Dann ist der Winter fast vorbei.

Im März und April kann es noch sehr kalt sein. Wir haben insgesamt drei Entlastungspakete, die den Menschen helfen. Außerdem sehen wir eine Entspannung auf dem Gasmarkt, der Preis ist gegenwärtig auf dem Niveau von vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das müssen die Anbieter nun aber auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben.

Kann die Schuldenbremse wie von Finanzminister Christian Lindner gewünscht im nächsten Jahr wieder eingesetzt werden? Es dürften noch viele Milliardenzahlungen auf Deutschland zukommen, um die Krisen Pandemie, Kriegsfolgen und Klimawandel zu bewältigen.

Wir werden uns das genau anschauen müssen. Mit den 200 Milliarden für den Abwehrschirm haben wir schon eine Menge bereitgestellt. Entscheidend ist, dass wir den Sorgen der Menschen und Unternehmen gerecht werden. Es geht um Privathaushalte, Investitionen von Betrieben und Arbeitsplätze. Niemanden in der Koalition lässt das kalt.

Noch einmal anders herum: Muss die Schuldenbremse ausgesetzt bleiben?

Alle wissen, wie gut wir in Deutschland in den vergangenen Jahren gewirtschaftet haben und wie hoch die Staatsverschuldung sein kann, ohne die finanziellen Grundfesten des Staates zu belasten. Da steht Deutschland sehr gut da. Wir haben Spielräume, mit denen wir aber nicht leichtfertig umgehen werden. Im Übrigen müssen sich auch Bundesländer, die bisher zu wenig bereitgestellt haben, tatkräftig an der Entlastung der Bevölkerung beteiligen. Da geht noch was.

Deutschland liegt bei einer Staatsverschuldung von 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, Italien und Frankreich deutlich über 100. Bis zu 90 Prozent gelten als vertretbar. Ist das der Spielraum für Deutschland?

Wir können nicht wissen, wie die nächsten Monate verlaufen werden. Wenn weitere Maßnahmen erforderlich sein sollten, werden wir darüber entscheiden.

Befürworter der Diplomatie

Zum russischen Krieg gegen die Ukraine: Das Zentrum gegen Desinformation des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine hat Sie im Juli auf eine Liste prorussischer Akteure gesetzt, weil Sie von dem Wunsch nach Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine gesprochen haben. Schmerzt Sie das?

Es hat mich überrascht. Dann hätte auch UN-Generalsekretär António Guterres auf diese Liste gesetzt werden müssen. Wenn das aber die Bestätigung dafür ist, dass es auch in Deutschland Politikerinnen und Politiker gibt, die nicht nur über Waffenlieferungen sprechen, sondern auch die Diplomatie in Erwägung ziehen, kann ich damit gut umgehen.

Gibt es denn überhaupt Hoffnungen auf eine Waffenruhe?

Es gibt von heute auf morgen sicherlich keine Waffenruhe. Manchmal entwickeln sie sich zuerst auch nur in einzelnen Regionen. Wir dürfen aber keine Chance außer Acht lassen, die eine lokale Waffenruhe, den Austausch von Kriegsgefangenen und die Versorgung der Zivilbevölkerung möglich macht. Ich würde jedem Diplomaten raten, mehr über Diplomatie zu reden als über Waffen.

Sind die Waffenlieferungen an die Ukraine nicht richtig?

Ich stehe uneingeschränkt dazu, die Ukraine gegen den russischen Aggressor zu unterstützen. Ich nehme aber auch Umfragen zur Kenntnis, nach denen 60 Prozent der Deutschen sich mehr diplomatische Initiativen wünschen. Das sollte uns zu denken geben.

Wer kann das überhaupt machen?

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen und der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, zum Beispiel. Das sind bereits jetzt diejenigen, die versuchen, neben den Kampfhandlungen noch einen anderen Pfad aufzeigen, um endlich dem Wunsch der Zivilbevölkerung nach Frieden gerecht zu werden. Auch der G20-Gipfel auf Bali Mitte November könnte ein Forum sein, um diplomatische Initiativen auszuloten.

Gehört Außenministerin Annalena Baerbock auch dazu?

Die Außenministerin braucht keine Ratschläge. In jedem Fall wäre es gut, wenn alle, die sich der Diplomatie verpflichtet fühlen, gemeinsam an einem Strang zögen.

Sind Sie für die Aufnahme russischer Deserteure?

Wir tun gut daran, den Menschen, die sich aus den Fängen Putins befreien und es nach Deutschland schaffen, Schutz zu gewähren. Es wird wahrscheinlich keine große Zahl sein, und ich befürchte auch keine großen Konflikte mit ihnen. Sie haben mit sich selbst zu tun und ihrem Überleben.

Nach dem Krieg

SPD-Chef Lars Klingbeil sagt, die SPD habe bei der Suche nach Gemeinsamkeiten mit Russland oft das Trennende übersehen. Das sei ein Fehler gewesen. Wie sehen Sie das aus eigenem Erleben, Sie sind knapp 20 Jahre älter als er.

Aus Versäumnissen sollte man lernen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man mit Russland keine europäische Friedensordnung etablieren. Lars Klingbeil hat eine wichtige Debatte über die Frage angestoßen, wie künftig Sicherheit in Europa vor Russland organisiert werden kann. Aber auch wenn es noch lange dauert, es wird eine Zeit nach Putin geben, und wir sollten nicht jeden Bürger und jede Bürgerin Russlands mit Putin gleichsetzen. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg das Privileg, kluge Nachbarn in Europa zu haben, die nicht alle Deutschen mit Hitler gleichgesetzt haben.

Ex-Kanzlerin Angela Merkel sagt, es müsse langfristig an einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur gearbeitet werden – „auch unter Einbeziehung Russlands“. Folgen Sie dem?

Ich stimme sowohl Lars Klingbeil als auch der Bundeskanzlerin zu und halte es mit einem Leitsatz von Egon Bahr: Die USA sind in der internationalen Ordnung unverzichtbar – und Russland ist unverrückbar. Wir müssen das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine stärken und gleichzeitig danach streben, dass dieser Krieg endlich endet. Danach müssen Deutschland und andere Länder der Ukraine Sicherheitsgarantien geben – am besten im Rahmen der Vereinten Nationen. Die SPD wird sich immer für eine europäische Friedensordnung engagieren. Diese kann nicht an die Zeit nach Ende des Kalten Krieges anknüpfen, aber wir können unsere Erfahrungen aus den vergangenen Jahrzehnten nutzen – auch und gerade in Bezug auf andere Weltregionen.

Der Iran knüppelt sein eigenes Volk nieder und ist eine Gefahr für die internationale Sicherheit. Gibt es genügend Sanktionen gegen Teheran?

Das iranische Volk kämpft um sein Überleben. Wir müssen gleichzeitig alles unternehmen, Kontrollmechanismen, die über das Atomabkommen geschaffen wurden, zu erhalten. Ein Problem ist, dass die USA unter Ex-Präsident Donald Trump das Abkommen einseitig verlassen haben. Das hat bis heute gravierende Konsequenzen.

Ist das Atomabkommen noch etwas wert?

Ich hege weiterhin die Hoffnung, dass wir über das Abkommen einen atomar bewaffneten Iran verhindern können. Ein solcher hätte unabsehbare Folgen für die Sicherheit des gesamten Mittleren und Nahen Osten.

Deutschland ist in der EU weiterhin der wichtigste Handelspartner des Iran. Ist das noch vertretbar?

Die Beziehungen zum Iran sind auf ein Mindestmaß gesunken. Es gibt fast keine deutschen Unternehmen mehr, die sich im Iran engagieren.

Ihr Stellvertreter Matthias Miersch hat auf die Regierungserklärung des Kanzlers am Donnerstag reagiert, nicht Sie. Aus dem Plenum kam der Ruf: „Bewerbungsrede“ – für Ihren Posten. Ist da etwas dran?

Das zeigt nur, wie hoch in den anderen Parteien die Arbeit aller SPD-Abgeordneten bewertet wird. Wir sind eine überragende und kollegiale Fraktion, die in einem Jahr bereits gezeigt hat, was sie leisten kann. Das macht mich als Vorsitzenden stolz.

Und wenn in einem Jahr der Fraktionsvorsitz neu gewählt wird, …

… dann werden wir gemeinsam eine gute Entscheidung treffen.

Von Kristina Dunz, Eva Quadbeck/RND