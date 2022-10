Raketenangriffe auf ukrainisches Hauptstromnetz: Schäden offenbar mindestens so schwer wie vergangene Woche

Russland hat am Samstag mit neuen Raketenangriffen auf die Ukraine landesweit Luftalarm ausgelöst. Ukrainische Behörden und Medien berichteten von Explosionen in Riwne im Nordwesten des Landes, im Gebiet Kiew, in Odessa und anderen Regionen. Die Flugabwehr sei im Einsatz, teilte die Behörde in der ukrainischen Hauptstadt mit. In sozialen Netzwerken teilten Staatsbeamte Videos, die etwa einen ukrainischen Kampfjet dabei zeigten, wie er eine russische Rakete abschießt.

Wie der Netzbetreiber Ukrenergo auf Facebook bekannt gegeben hat, wurde bei den Angriffen auch das Hauptstromnetz der Ukraine stark beschädigt. Die Schäden seien vergleichbar mit denen nach den Angriffen vom 10. bis 12. Oktober vergangener Woche. Womöglich seien die Schäden sogar schwerwiegender. Die Folge sind weitreichende Stromausfälle sowie Einschränkungen der Stromversorgung. Bei den Raketen- und Drohnenangriffen in der vergangenen Woche handelte es sich um die schwersten Angriffe im Raum Kiew seit Monaten.

Der Militärexperte Nico Lange, bis Ende 2021 Chef des Leitungsstabs im Bundesverteidigungsministerium, teilte auf Twitter mit, dass es etliche Angriffe vom Schwarzen Meer aus gegeben haben soll: „Neue russische Luftangriffe mit 17 X-101/X-55 Raketen von Tu-160/Tu-195 aus und 16 Kalibr von Schiffen aus dem Schwarzen Meer“.

Die ukrainische Abgeordnete Inna Sovsun bestätigte das Ausmaß. „Die Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine heute morgen übertreffen noch die Angriffe vom 10. Oktober“, schrieb sie bei Twitter. „Derweil jubeln russische Telegram-Kanäle. Sie genießen es, zu wissen, dass die Ukrainer leiden.“ Vor einer Woche sagte sie im RND-Interview: „Wenn wir beim nächsten Mal nicht in der Lage sind, die Stromversorgung wieder herzustellen, oder wenn die Russen das Heizwerk einer Stadt treffen, könnten wir in große Schwierigkeiten geraten.“

Laut Angaben von Ukrenergo können die Arbeiten zur Wiederherstellung des Stromnetzes erst beginnen, wenn die Bergungs- und Rettungskräfte ihren Einsatz abgeschlossen haben. „Die Spezialisten von Ukrenergo ergreifen alle Maßnahmen, um die Stromversorgung in den Regionen, die derzeit ohne Strom sind, so schnell wie möglich wiederherzustellen“, heißt es auf Facebook.

In den Gebieten der Ukraine, in denen die Stromversorgung noch intakt ist, sollen die Menschen wenig bis keinen Strom verbrauchen. So sollen das Stromnetz möglichst stabil gehalten und die Reparaturarbeiten schnell ausgeführt werden können.

In Russland meldeten die staatsnahen Militärblogger den Beschuss der Ukraine durch Bomber vom Typ Tupolew Tu-160. Neun davon seien am Morgen in der Luft gewesen. Von ukrainischer Seite hieß es, dass auch eine zweistellige Anzahl Kampfdrohnen abgeschossen wurde. Überprüfbar waren diese Angaben nicht.

40 Prozent der Energieinfrastruktur zerstört

Russland hatte in den vergangenen Tagen bestätigt, vor allem die zivile Energieinfrastruktur in der Ukraine neben den militärischen Objekten zu beschießen. Dies stellt ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar. Die ukrainischen Behörden meldeten erneut große Zerstörungen der Strom- und Wasserversorgung. Immer wieder kommt es im ganzen Land zu größeren Stromausfällen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt gesagt, dass durch die russischen Angriffe inzwischen 40 Prozent der Energieinfrastruktur des Landes beschädigt oder zerstört worden seien.

