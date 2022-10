Atomkraftwerk bei Danzig geplant: „Die Polen machen es richtig“

Deutschland steigt aus und Polen steigt ein. In den kommenden zwei Jahrzehnten plant das Nachbarland den Bau von sechs Atommeilern. Der erste soll bei Danzig entstehen: drei Reaktorblöcke, mit 3750 Megawatt so leistungsfähig wie 625 Windkraftanlagen (6 MW).

Seit Dienstag kann sich Mecklenburg-Vorpommern zu den Plänen des Nachbarlandes äußern. Der Bund hatte es versäumt, rechtzeitig eine Stellungnahme abzugeben, um den Energieplan Polens doch noch zu verhindern. Vor allem von den Grünen hagelte es Kritik. Schweizer Wissenschaftler hatten errechnet, dass nach einem GAU im Kraftwerk die radioaktive Wolke bei Ostwetterlage vor allem über Mecklenburg-Vorpommern ziehen würde. Nun rollt das grenzüberschreitende Genehmigungsverfahren, in dessen Rahmen auch die deutschen Bundesländer eine Stimme haben.

Kritik an Energiepolitik: Unüberlegt

Die Polen, findet Uwe Krüger, machen das richtig. „Die Energiekrise sollte ein Grund sein, auch hier über den längeren Weiterbetrieb nachzudenken.“ Krüger hat gerade Feierabend, wartet auf dem Parkplatz vor dem Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) auf seine Mitfahrgelegenheit. Der Atommeiler Lubmin, mit dessen Rückbau Krüger und seine Kollgene befasst sind, erzeugte einst elf Prozent des Strombedarfs der DDR. Hier ist das Verständnis für die polnischen AKW-Pläne besonders groß.

Eine Kollegin mutmaßt: „Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass hier viele Menschen wissen, worüber sie reden.“ Die Energiekrise würde es in dieser Härte nicht geben, würde Deutschland nicht so übereilt aus Atomkraft und Kohle aussteigen, sagt sie. „Jetzt wird der Bürger geschröpft für eine unüberlegte Energiepolitik in Berlin.“

Die Energiekrise in Europa justiert auch das Verhältnis der Deutschen zur Atomkraft neu: Mehr als jeder Zweite in Deutschland ist nach einer Umfrage inzwischen offen für einen längerfristigen Weiterbetrieb deutscher AKW. Insgesamt 56 Prozent können sich sogar einen Betrieb über das Jahr 2024 hinaus vorstellen, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov vor einer Woche. Deutschland mitten in einer Meinungswende?

„Polen ist ein souveräner Staat“

Weiterfahrt in den Ort, der dem polnischen Atommeiler am nächsten liegt. Nur knapp 300 Kilometer Luftlinie trennen das Ostseebad Heringsdorf vom künftigen Kraftwerksstandort bei Danzig. An einem Imbisswagen bestellt Andreas Fischer einen Glühwein. „Atomkraft ist doch eine saubere Energie“, sagt der Urlauber aus Sachsen. Polen sei ein souveräner Staat, mache es richtig. „Solange es keine wirklichen Alternativen gibt, ist es sträflich, aus der Atomenergie auszusteigen.“ Einen Weiterbetrieb deutscher Meiler über das nach dem Scholz-Machtwort festgelegte Ausstiegsdatum im April 2023 hinaus hält auch er für denkbar.

Robert Kutschke auf der anderen Seite des Verkauftresens bewegt die Energiekrise auch. Die Atomkraft sieht er allerdings nicht als Lösung gegenwärtiger Probleme, nicht nur wegen der Gefahren, die ein Atom-GAU auch für die Insel bedeuten könnte. Die Gesellschaft müsse zurücktreten, sich vom Wachstumsgedanken lösen. Weniger Ressourcen- und Energieverbrauch. „Warum muss der Mensch so eingreifen in die Natur“, fragt er.

Polen kommt in seiner Bewertung, die jetzt auch den deutschen Behörden vorliegt, zu dem Fazit, dass ein schwerer Störfall „keine Gefahr für die menschliche Gesundheit“ in den angrenzenden Ländern darstellt. Die grenzüberschreitenden Auswirkungen seien „vernachlässigbar“, heißt es in dem Bericht der polnischen Behörden.

Backhaus: Polen sollte die Pläne überdenken

Abschließend bewerten will die Schweriner Landesregierung die Angaben noch nicht. Man arbeite noch an der Stellungnahme, doch die Position ist klar: „Sowohl vor dem Hintergrund der verheerenden Atomunfälle in Tschernobyl und Fukushima als auch angesichts einer nicht auszuschließenden Störfallgefahr im KKW Saporischschja appelliert Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren im Rahmen grenzüberschreitender UVP-Verfahren an die polnische Regierung, im Interesse der Bevölkerung beiderseits der Grenze die Pläne noch einmal zu überdenken und auf das Vorhaben zu verzichten“, sagt Umweltminister Till Backhaus (SPD).

„Im Falle eines Unfalls machen die Strahlen bekanntlich nicht an der Grenze halt“, gibt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken zu bedenken. Sie moniert, dass es bislang sehr wenige Informationen von den Polen gegeben habe. Man wolle die Unterlagen jetzt bewerten. „Es muss unbedingt gewährleistet werden, dass keine Gefahren für uns bestehen“, so die Gemeindechefin. „Bestehen für unsere Insel Gefahren, bin ich strikt gegen ein solches Vorhaben.“ Sie werde der Gemeindevertretung empfehlen, eine Stellungnahme abzugeben. Die Abgabefrist endet am 13. Dezember.

Dass die Bedenken, die Land und Bürger in MV formulieren, zu einer Kehrtwende Polens führen, ist zweifelhaft. „Jeder Mitgliedstaat der EU hat das Recht, die Struktur und Zusammensetzung seiner Energieversorgung selbst zu bestimmen und sich für oder gegen die Nutzung einer Energieform zu entscheiden“, sagt Minister Backhaus. Gleichwohl formuliere das Land seine Bedenken. Umweltgefahren seien unabsehbar, bei Störfällen sei mit schwerwiegenden Folgen für die menschliche Gesundheit auch in Mecklenburg-Vorpommern zu rechnen.

Von Martina Rathke/RND