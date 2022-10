Kanzler Scholz: Ukraine ist „EU-Mitglied im Kopf“

Berlin. Wirtschaft und Politik wollen sich beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum mit dem Wiederaufbau des von Russland angegriffenen Landes befassen. Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnete die Konferenz zusammen mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal.

„Wir stehen in diesem Kampf, der auch ein Kampf um die Sicherheit Europas ist, fest an Ihrer Seite“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. „Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir die Ukraine unterstützen – so lange es nötig ist.“ Das gelte für die Zeit des Krieges, aber auch für die Zeit des Wiederaufbaus, so Scholz.

„Die Ukraine ist Teil der europäischen Familie“

„Die Ukraine ist Teil der europäischen Familie“, sagte Scholz mit Blick auf den EU-Mitgliedskandidat. „Wir wollen, dass die Ukraine ein Teil der Europäischen Union wird.“ Scholz sehe das Land als „EU-Mitglied im Kopf“. Für die dafür nötigen Veränderungen sagte Scholz deutsche Unterstützung zu. „Putins Krieg hat uns zusammengeschweißt.“ Nie zuvor sei das Interesse der Wirtschaft so groß gewesen, sich in der Ukraine zu engagieren.

Schmyhal: Ukraine als Booster für Wirtschaft

„Die Ukraine erkämpft Ihre Zukunft und die Zukunft Europas“, unterstrich der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal in seiner Rede. Sein Land könne ein Booster für die europäische Wirtschaft sein. Durch den Wiederaufbau würden sich „unglaubliche Möglichkeiten“ für die europäische Wirtschaft eröffnen, zeigte sich Schmyhal sicher. Dabei verwies er auf die Erfahrungen der Ukraine beim Thema Kriegsführung, die in Europa einzigartig seien, aber auch auf die Möglichkeiten seines Landes, Strom und Gas zu liefern. Zudem sei sein Land ein wichtiger Nahrungsmittellieferant. Allerdings sei das Land schwer getroffen. Mit mehr als 300 Raketen habe Russland in den letzten Wochen die ukrainische Infrastruktur „ruiniert“.

Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, hatte zuvor die Bedeutung der gemeinsamen Wirtschaftskonferenz für die Ukraine betont. Dem Land solle eine Perspektive in Richtung Westen eröffnet werden, sagte er. „Die Unternehmer stehen an der Seite der Ukraine“, so Adrian. „Aufgeben war und ist keine Option“, sagte Hans-Ulrich Engel, stellvertretender Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Er unterstrich mit dem Verweis auf das Dossier „Rebuild Ukraine“, dass bereits jetzt mit dem Wiederaufbau des Landes begonnen werden müsse.

Scholz im Vorfeld: Wiederaufbau ist jahrzehntelange Aufgabe

Die deutsch-ukrainische Wirtschaftskonferenz findet auf Initiative des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft sowie der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer (AHK Ukraine) statt. Erwartet werden auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). Aus der Ukraine werden mehrere Minister nach Berlin reisen oder online zugeschaltet, wie die Veranstalter bekannt gaben.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Schon im Vorfeld wurde klar: Kanzler Scholz (SPD) sieht im Wiederaufbau der Ukraine nach dem Ende des Angriffskriegs Russlands eine jahrzehntelange Aufgabe der Weltgemeinschaft. „Wir werden sehr viel investieren müssen, damit das gut funktioniert“, sagte Scholz in seinem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Das könnten die Ukraine und auch die Europäische Union nicht allein. Er ergänzte: „Das kann nur die ganze Weltgemeinschaft, die jetzt die Ukraine unterstützt. Und sie muss es für lange Zeit tun.“

Es sei „wichtig, dass wir jetzt nicht nur ganz konkret feststellen, was alles gemacht werden muss, wo überall investiert werden muss, wie man den Wiederaufbau organisieren kann, sondern dass wir auch darüber nachdenken, wie über viele, viele Jahre, ja, Jahrzehnte ein solcher Wiederaufbau auch finanziert werden kann von der Weltgemeinschaft“, sagte Scholz. Zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe er deshalb als Präsident der G7-Runde der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte zu einer internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau des Landes am Dienstag eingeladen. „Es geht darum, dass wir jetzt ein Zeichen der Hoffnung setzen, mitten in dem Grauen des Krieges, dass es wieder aufwärts geht.“

Scholz und von der Leyen wollen „Marshallplan“ für Ukraine

In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (online Sonntag/Print Montag) forderten Scholz und von der Leyen zudem einen „Marshallplan“ für die Ukraine – das sei eine Generationenaufgabe, die sofort beginnen müsse. Mit dem Marshallplan hatten die USA zwischen 1948 und 1952 mit Milliarden US-Dollar den Wiederaufbau in Deutschland und anderen europäischen Staaten finanziert. Die Unterstützung der Ukraine liege auch im Interesse der EU, betonten die beiden Politiker.

RND/ag/dpa