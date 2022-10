Schwierige Freundschaft: Olaf Scholz zu Besuch bei Emmanuel Macron

Paris. Nein, eine gemeinsame Pressekonferenz gab es nicht, als Kanzler Olaf Scholz am Mittwoch in Paris den französischen Präsidenten Emmanuel Macron aufsuchte. Auch die nächstniedere Stufe der politischen Kommunikation versagten sich die beiden: Statements vor Journalisten, ohne dass diese Frage stellen können. Die Wortlosigkeit nach außen ist Zeichen der aktuell sehr angespannten Beziehungen nach innen. Zwischen Deutschland und Frankreich läuft es gerade nicht gut. Umso größer ist der Redebedarf.

Beim jüngsten EU-Gipfel waren Scholz und Macon für alle Welt hör- und sichtbar aneinandergeraten. „Ich glaube, es ist nicht gut, weder für Deutschland noch für Europa, dass Deutschland sich isoliert“, sagte der machtbewusste Franzose. Der selbstbewusste Deutsche erwiderte: „Es ist ganz klar, dass Deutschland sehr solidarisch gehandelt hat.“ Gemeint war der Kampf gegen die durch den russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise.

So stieß sich Frankreich wie andere europäische Länder an dem von Scholz verkündeten 200 Milliarden Euro schweren Hilfspaket: dem „Doppelwumms“. Während die Bundesregierung europäische Lösungen wie einen funktionierenden Gaspreisdeckel blockiere, schaffe sie daheim Fakten zulasten der Nachbarn, so der Tenor in Polen, Lettland oder Italien.

Später wurden die eigentlich für diesen Mittwoch geplanten deutsch-französischen Regierungskonsultationen abgesagt. Das traditionelle Treffen der Ministerinnen und Minister soll nun im Januar nachgeholt werden.

Die Agenda für das gemeinsame Mittagessen von Scholz und Macron im Élyséee-Palast war denn auch übervoll. Jede Menge Stoff für kaum mehr als zwei Stunden.

Da ist zunächst der Fortgang des Krieges gegen die Ukraine. Das Duo hatte gemeinsam versucht, den russischen Präsidenten Wladimir Putin von seinen Plänen abzubringen – und später, die Schlacht zu beenden. Das misslang. Doch die Herausforderung bleibt, solange der Krieg läuft. In dem Punkt, so scheint es immerhin, sich beide Politiker nahe.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Das gilt nicht für das Thema Rüstung. Drei Tage nach Kriegsbeginn hatte Scholz im Bundestag das Sondervermögen für die Bundeswehr im Umfang von 100 Milliarden Euro angekündigt. Die Truppe soll zügig nachgerüstet werden. Zum Leidwesen Macrons lässt der Kanzler aber jetzt erstmal in den USA einkaufen: F35-Kampfbomber etwa oder Transporthubschrauber vom Typ CH-47. So hatte Generalinspekteur Eberhard Zorn wissen lassen, man wolle „endlich Sachen, die fliegen und fahren“. Damit schien die Entwicklung eines gemeinsamen Kampfflugzeugs, bekannt unter dem Titel FCAS, ins Hintertreffen zu geraten. Das findet das auf die Interessen der eigenen Rüstungsindustrie bedachte französische Staatsoberhaupt gar nicht gut.

Umgekehrt hört man aus Berliner Regierungskreisen, Deutschland greife Frankreich mit Stromlieferungen unter die Arme, weil französische Atomkraftwerke vielfach keinen Strom produzieren könnten. Niemand thematisiere das. Auch subventioniere der Nachbar seit jeher die eigenen Strompreise.

Streit um Pipelines

Schließlich ist neben der Frage, wie sich die Energiepreiskrise am besten bekämpfen lässt, auch strittig, wie sich weitere Energie nach Zentraleuropa bringen lässt. An Spaniens Küsten landen Tanker mit Flüssiggas. Dieses könnte über eine durch Frankreich laufende Pipeline nach Deutschland transportiert werden. Scholz will das, Macron hingegen will eine Pipeline durchs Mittelmeer, und zwar für Wasserstoff. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Gewiss, Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich hatte es in den letzten Jahren immer wieder gegeben. Doch Macrons Warnung, Deutschland solle sich nicht isolieren, ist neu. Neu sind auch die Fliehkräfte, die in der EU wirken. Ungarns Viktor Orbán provoziert und stellt sich an die Seite Russlands. Die anderen osteuropäischen Staaten verlangen hingegen mehr Solidarität mit der Ukraine. In Italien regiert jetzt eine „postfaschistische“ Regierungschefin. Und sowohl Scholz als auch Macron haben es im Inneren mit nationalistischen Kräften zu tun.

All das wird bei dem Pariser Mittagessen mitgeschwungen haben.

Von Markus Decker/RND