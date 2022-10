Tag zwei des CSU-Parteitages: Merz mit Frontalangriff gegen Scholz

Augsburg. Mit CDU-Chef Friedrich Merz’ Gang in die Messehalle wacht der Parteitag der CSU wieder auf. Ein Discohit ertönt über die Lautsprecher, die Delegierten klatschen im Rhythmus. Doch schnell wird die Stimmung wieder ernst, als Merz ans Pult tritt und über den russischen Krieg gegen die Ukraine und die deutsche Sicherheitspolitik spricht. „Es ist leider immer noch so, wir müssen verteidigungsfähig bleiben auf dieser Welt“, ruft Merz. „Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Daran darf es keinen Zweifel geben.“

Der Saal bebt, als sich Merz auf den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einschießt. An der Spitze des Wirtschaftsministeriums stehe eine „ökologische Selbsterfahrungsgruppe“, ruft er den rund 800 Delegierten zu. Eine reine „Lobbyveranstaltung von Ökologen“ sei das, die keine Ahnung von Volkswirtschaftslehre habe.

Seit Merz den CDU-Parteivorsitz übernommen hat, demonstriert die Union Einigkeit. „Ich freue mich, dass CDU und CSU gut zusammenarbeiten“, sagt Merz zu Anfang seiner Rede. Noch vor einem Jahr war die Beziehung zwischen den Schwesterparteien schwer angeschlagen. Nachdem Söder den öffentlichen Machtkampf mit Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur verloren hatte, griff er ihn immer wieder an. Die Union verlor die Bundestagswahl – aus Sicht von Christdemokraten auch wegen Söder. Nun soll alles anders werden: „So etwas wie 2021, das wird sich nicht wiederholen“, versichert Merz an diesem Wochenende.

Der Parteitag auf dem Augsburger Messegelände ist für die rund 800 CSU-Delegierten ein Einspielen auf den Wahlkampf 2023. Im nächsten Herbst wählt Bayern einen neuen Landtag. Söder kämpft darum, erneut Ministerpräsident zu werden. Deswegen baut der Christsoziale, der wegen der Niederlage der Union bei der Bundestagswahl in Berlin an Macht eingebüßt hat, die CSU weiter als Gegenangebot auf: „Die Ampel ist wohl eine der schwächsten Regierungen, die wir je gehabt haben“, schoss er zur Eröffnung gegen die Koalitionäre. „Wir hatten und haben immer Konzepte, was man tun soll.“

Bei der letzten Landtagswahl 2018 hatte die CSU mehr als 10 Prozent eingebüßt. Für die Partei eine schmerzhafte Erfahrung, für Söder eine Schwächung trotz Platz eins. Jetzt will er diesen Platz nur noch halten, kein Wort zur absoluten Mehrheit: Die Partei werde die „Tabellenführung“ nicht mehr abgeben, versprach er. Die Fallhöhe darf für ihn ja auch nicht zu groß sein. Ein neues Grundsatzprogramm, das im Frühjahr fertiggestellt werden soll, soll die CSU beim Wahlkampf unterstützen. Zu „Zusammenhalt nach innen und außen“ rief Söder seine Kolleginnen und Kollegen auf.

Dieser Parteitag war dem Parteichef zufolge eine „wichtige Standortbestimmung“, ein Parteimitglied nannte ihn jedoch einen „Schmuseparteitag“. Streit will die CSU-Führung vermeiden: Auch die Hauptanträge boten CSU-intern wenig Konfliktstoff. Lediglich der Vorschlag einer Debatte über ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr sorgte für eine längere Diskussion. Wie im Leitantrag pochte Söder auf das Weiterlaufen von drei Atomkraftwerken. Keine neue Forderung. Und doch wandte er sich mit populistischen Tönen direkt an die Grünen: „Ihr seid keine Klimapartei, ihr seid eine alte linke Anti-AKW-Partei. Claudia Roth weint, Trittin schreit.“

Deutliche Kritik am Wirtschaftsminister und an der Ampel hat Merz mit CSU-Chef Markus Söder gemein, der am ersten Tag des Parteitages bereits Habeck ins Visier nahm. „Wenn das ein Bundeswirtschaftsminister ist, dann rate ich Scholz zur echten Kabinettsumbildung“, griff Söder an.

Friedrich Merz fordert zwar nicht den Rücktritt des Kanzlers, aber wirft ihm „Respektlosigkeit“ vor. „Wir hatten noch nie einen Bundeskanzler in Deutschland, der so respektlos umgegangen ist mit seinen Koalitionspartnern, so respektlos umgegangen ist mit den Institutionen unseres Staates, so respektlos umgegangen ist mit unseren Nachbarn, so respektlos umgegangen ist mit unseren internationalen Partnern auf der ganzen Welt“, donnert er in den Saal. „Respektlosigkeit steht über dieser Kanzlerschaft.“ Merz endet seine Rede mit einem Appell an die CSU: Nun mache man sich „geschlossen“ auf Weg.

Am Ende bekommt der CDU-Chef einen Schal geschenkt, auf dem links das Logo der CDU und rechts das Logo der CSU aufgedruckt ist. Dazwischen: ein Handschlag.

