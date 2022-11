Besuch in der Bombenwerkstatt

Kramatorsk/Kiew. Ilya war bis Kriegsbeginn Projektmanager in einer IT-Firma, heute bastelt der 30-jährige Ukrainer Bomben zusammen. Seine Werkstatt in der Umgebung von Kramatorsk im Donbass in der Ostukraine liegt etwa 35 Kilometer von der Front entfernt. Sie wäre ein lohnendes Ziel für einen russischen Raketenangriff, weswegen der genaue Ort nicht genannt werden soll. Die Soldaten hier gehören zur Luftaufklärung des Freiwilligenbataillons Dnipro-1 und kämpfen mit unkonventionellen Mitteln gegen die russischen Besatzer: Zivile Drohnen aus dem Elektromarkt bauen sie zu improvisierten Kampfmaschinen um, mit denen sie nach ihren Angaben bereits zahlreiche feindliche Soldaten getötet haben.

Ilyas will – wie alle seiner Kameraden – nur seinen Vornamen nennen. In seinem Drohnenlabor sind die Fenster mit undurchsichtiger Folie abgeklebt. Zwischen Lötkolben, Werkzeug und Elektrowaage liegt Plastiksprengstoff offen herum, die graue Masse fühlt sich an wie Knete. In einer Tüte lagern Eisenkugeln, die zu tödlichen Schrapnellen werden sollen. Auf einem Tisch stehen Dutzende scharfe Sprengkörper: Deutsche Handgranaten vom Typ DM51A2 beispielsweise, amerikanische 40-Millimeter-Granaten oder VOG-17-Granaten aus der Sowjetzeit.

Ilya baut sie so um, dass sie unter den modifizierten Drohnen zu Fliegerbomben werden. Der 30-Jährige verpasst den Granaten hinten Plastikteile aus dem 3-D-Drucker, die die Flugbahn stabilisieren. Vorne bekommen sie einen Zünder aufgesetzt, damit sie beim Aufprall explodieren. Das Endergebnis wird durch schwarzes Klebeband zusammengehalten. Manche der improvisierten Sprengsätze könnten einen Panzer ausschalten, „wenn man ihn an der richtigen Stelle trifft“, sagt Ilya. Andere Bomben seien zum Einsatz gegen Bodentruppen gedacht und im Umkreis von Dutzenden Metern um den Einschlagort herum potenziell tödlich.

Know-how, das reicht, „um sich nicht selbst umzubringen“

„Diese Arbeit ist sehr gefährlich“, sagt Dmitry, Kommandeur der neunköpfigen Einheit. „Es ist alles handgemacht, das ist keine hochwertige Technik.“ Dmitry war schon in den Jahren 2014 bis 2016 im Donbass im Einsatz, wo Separatisten für den Anschluss der Region an Russland kämpften. Bei Kriegsbeginn im Februar sei er in seiner jetzigen Truppe der einzige mit Kampferfahrung gewesen, sagt der 32-Jährige. Die meisten seiner Soldaten stammten wie Ilya aus dem IT-Bereich. Sie seien zwar technisch begabt, aber sicherlich keine Sprengmeister.

Ilya sagt, zu seiner Arbeit gehöre auch, Sprengsätze auseinanderzunehmen und deren Sicherungsmechanismen zu manipulieren, damit sie als Fliegerbomben einsatzbar seien. Sein Wissen habe er sich durch Gespräche mit Experten und aus frei zugänglichen Internetquellen angeeignet. „Es reicht, um einfache Bomben zu basteln und sich nicht selbst umzubringen.“

Den Abwurfmechanismus haben sich die Soldaten ebenfalls zusammengebastelt. Meist setzen sie Drohnen eines chinesischen Herstellers ein, die im deutschen Elektromarkt mit Zubehör für rund 2600 Euro zu haben sind. Unter den Fluggeräten haben die Tüftler eine Plastikkonstruktion aus dem 3-D-Drucker angebracht, an der der Sprengsatz an einem Halter befestigt wird. Der Pilot, der die Drohne über ein gewöhnliches Smartphone kontrolliert, kann die Halterung per Knopfdruck entriegeln.

Drohnenpiloten sind vorrangiges Ziel der Russen

Die Drohneneinheit besteht aus Kommandeur Dmitry plus zwei vierköpfigen Teams. Die meisten der neun Männer kannten sich schon vor dem Krieg. Dmitry hatte nach dem russischen Einmarsch am 24. Februar auf Instagram geschrieben, er habe Ideen, wie man die Ukraine verteidigen könne, wer wolle mitmachen? Oleksiy ist Teil der Einheit, der 30-Jährige ist heute Drohnenpilot und sagt: „Ich dachte damals, der Typ kennt sich mit Krieg aus, mit dem kann ich vielleicht das erste Jahr überleben.“ Oleksiy war bis dahin noch nie eine Drohne geflogen.

Eines der Drohnenteams sei immer an der Front, eines in der Basis, sagt der Kommandeur. Die beiden Trupps haben je einen „Bombenmann“ wie Ilya, zwei Drohnenpiloten wie Oleksiy, zudem einen Fahrer, um sich schnell aus dem Staub machen zu können. „Drohnenpiloten sind ein vorrangiges Ziel der Russen“, sagt Dmitry. Sobald die Gegner die Position seiner Trupps erkennen würden, würden sie mit Artillerie und Drohnen angegriffen.

Drohnenpilot Oleksiy sagt, rund dreieinhalb Kilometer weit könnten die Drohnen ihre tödliche Fracht fliegen, sie dort abwerfen und wieder zurückkehren. Die Position des Teams sei idealerweise nicht weiter als eineinhalb Kilometer von der Front entfernt. Für die Funkverbindung zur Drohne sollten die Piloten am besten auf dem höchsten Punkt in der Gegend stehen – der aber auch der sichtbarste für den Feind sei.

Die russischen Streitkräfte setzen in der Ukraine nicht nur eigene Kampfdrohnen ein, sondern greifen auch mit iranischen „Shaheed“-Kamikazedrohnen an. Die Ukrainer kontern mit Kampfdrohnen vom Typ „Punisher“ aus eigener Produktion oder solchen vom Typ „Bayraktar“ aus der Türkei. Außerdem verfügen beide Seiten über etliche Überwachungsdrohnen, auch solche, die frei im Handel erhältlich sind.

Finanzierung über Spenden

Es ist ein Drohnenkrieg, wie es ihn zuvor noch nicht gegeben haben dürfte. „Das Ausmaß ist einmalig in der Geschichte“, sagt Yurii Shchyhol. Der Brigadegeneral ist Leiter der ukrainischen Sicherheitsbehörde SSSCIP und einer der Sprecher des Projekts „Army of Drones“ („Drohnenarmee“). Unter diesem Namen hat die Regierung in Kiew mit Partnern ein internationales Spendenprogramm ins Leben gerufen: Menschen weltweit sind dazu aufgerufen, Geld zu geben oder ihre private Drohne zu spenden, um die ukrainischen Streitkräfte mit Fluggeräten auszustatten.

Das Ziel laut Homepage: „Die Drohnenarmee wird es den Verteidigern der Ukraine ermöglichen, eine enorme, 2470 Kilometer lange Frontlinie ständig zu überwachen und eine wirksame Reaktion auf feindliche Angriffe zu unterstützen.“ Mit den Mitteln seien bislang rund 1000 handelsübliche Drohnen beschafft worden, außerdem seien den Initiatoren mehr als 200 zivile Fluggeräte übergeben worden, sagt Shchyhol.

Kürzlich gelang dem Projekt ein PR-Coup: Mark Hamill wurde Botschafter für das Fundraisingprojekt. In den ersten Folgen der „Star Wars“-Saga spielt Hamill Luke Skywalker und vernichtet den Todesstern, mehr Symbolik geht kaum. Shchyhol sagt, danach habe sich das Spendenaufkommen verdoppelt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, als früherer Schauspieler ein Meister der Selbstdarstellung, sagte nach Angaben seines Büros bei einem Videocall mit Hamill: „Das Licht wird über die Dunkelheit siegen.“ Hamill postete auf Twitter das Bild eines einzelnen X-Wing-Fighters in den ukrainischen Landesfarben blau und gelb, der sich einer Flotte von Sternenzerstörern entgegenstellt, die Russland symbolisieren soll.

Drohnenkriege sind die Zukunft

Drohnen brächten der ukrainischen Armee „einen entscheidenden Vorteil“, sagt General Shchyhol. „Moderne Kriege sind Drohnenkriege.“ Das sieht auch Oleksander so. Der Zivilist ist Leiter des „Dronariums“, eines Trainingszentrums am Rande der Hauptstadt Kiew, in dem Soldaten als Piloten ziviler Überwachungsdrohnen ausgebildet werden. Nie seien in einem Krieg mehr ferngesteuerte Fluggeräte zum Einsatz gekommen als in diesem, sagt er – und der Trend werde sich fortsetzen. „Bei Kriegen in fünf oder zehn Jahren werden alle mit Fernbedienungen im Bunker sitzen und die Drohnen gegeneinander kämpfen lassen.“

Drohnenflug ist einst Oleksanders Hobby gewesen, wie er sagt. Nach Kriegsbeginn habe er dann gesehen, wieviel Expertise beim Einsatz der Fluggeräte gefehlt habe. In den drei Trainingszentren in Kiew, Lviv und Dnipro seien bislang rund 1600 Soldaten ausgebildet worden. Fünf Tage lang würden Aspiranten in Theorie und Praxis geschult, wobei es vor allem darum gehe, wie man Drohnen auf dem Schlachtfeld einsetzen und sich selbst gegen russische Gegenwehr schützen könne. Vorrangige Aufgabe der Drohnen sei es, aufzuklären und bei Artilleriebeschuss auf russische Stellungen das ukrainische Feuer zu lenken.

Ilya und seine Kameraden vom Freiwilligenbataillon Dnipro-1 übernehmen solche Aufgaben für die Artillerie auch. Pilot Oleksiy betont: „Der Wert unserer Drohnen liegt nicht nur in den Bomben, sondern darin, Informationen zu sammeln.“ Ilya sagt, manchmal seien Ziele für das indirekte Artilleriefeuer, bei dem die Flugbahn der Granate einen Bogen beschreibt, schwierig erreichbar. Das gelte etwa dann, wenn sich russische Soldaten – die sie hier in Anlehnung an die „Herr der Ringe“-Trilogie nur „Orks“ nennen – in Schützengräben verschanzten. In solchen Fällen sei es einfacher, mit einer Drohne von oben eine Bombe hineinzuwerfen.

Spiel mit der Angst

Die Drohnen seien auch Teil der psychologischen Kriegsführung, sagt Pilot Oleksiy – auf beiden Seiten. Während man bei Artilleriebeschuss höre, woher der Angriffe komme, gelte das für die oft in 300 Metern Höhe fliegenden Drohnen nicht. „Es ist schlimm, wenn Du nicht begreifst, woher die Bombe kommt“, sagt er. „Dann weißt Du auch nicht, wie Du Dich in Sicherheit bringen kannst.“ Er spreche aus Erfahrung – bei russischen Drohnenangriffen hätten er und seine Kameraden das auch erlebt.

Dmitrys Einheit operiert seit kurz nach Kriegsbeginn, lange bevor es die „Army of Drones“ oder die Drohnenschulen gab. Oleksiy sagt, sie hätten Gelder von Verwandten, Freunden und Sympathisanten eingesammelt, um ihr Arsenal aufzurüsten. „Viele Menschen haben gespendet.“ Fünf Drohnen besitze die Einheit derzeit. In der Bombenwerkstatt stehen zwei Armeerucksäcke: Einer für die Piloten, in dem unter anderem eine Drohne mit Fernbedienung, Akkus und Ladegeräte verstaut sind. Ein zweiter, äußerlich identischer Rucksack ist den „Bombenmännern“ vorbehalten. In grauem Schaumstoff sind dort die verschiedenen Sprengsätze eingebettet, Ilya spricht von seiner „kleinen Tasche des Schmerzes“.

Ilya schätzt, dass seine Einheit mit den selbstgebastelten Bomben bislang rund 100 russische Soldaten getötet und etwa zehn gepanzerte Fahrzeuge vernichtet habe – der Schaden durch die Unterstützung der Artillerie durch die Drohnen sei nicht bezifferbar. Dmitry sagt, erfahrenere Truppen auf der russischen Seite würden fliehen und Schutz suchen, sobald sie ukrainische Drohnen sähen. Das gelte aber nicht für die Soldaten, die gerade erst zwangsmobilisiert und an die Front geschickt worden seien. „Sie verstehen nicht, was passiert, und schauen einfach nur noch oben“, sagt der Kommandeur. „Dann schmeißen wir unsere Bombe ab.“

Von Can Merey/RND