Mehr als 130 Volksentscheide parallel zu Kongresswahlen

Washington. Zeitgleich mit den Kongresswahlen und Abstimmungen über Gouverneure und andere Posten waren die Bürger in Teilen der USA am Dienstag auch zu mehr als 130 Volksentscheiden aufgerufen. Dabei ging es um Themen wie Abtreibung, die Legalisierung von Marihuana oder Regeln zur Stimmabgabe bei künftigen Wahlen.

Mit Blick auf die haltlosen Vorwürfe von Ex-Präsident Donald Trump über Betrug bei der letzten Wahl 2020 galt vor allem den Entscheiden über die Abstimmungsregeln besondere Aufmerksamkeit. In Michigan soll die Möglichkeit zur vorzeitigen Stimmabgabe erleichtert werden, etwa durch verlängerte Fristen oder frankierte Rücksendekuverts.

Vier Staaten bisher ohne vorherige Stimmenabgabe

In Connecticut, einem von nur vier US-Staaten, in denen es keine Möglichkeit für alle Wähler gibt, persönlich vorzeitig ihre Stimme abzugeben, soll durch eine Verfassungsänderung der Weg dafür geebnet werden. In Nebraska würde künftig ein Lichtbildausweis Pflicht für eine Stimmabgabe sein, wenn die Wähler bei dem Volksentscheid mit Ja stimmen.

In Arizona soll es künftiger nicht mehr die Alternative geben, zwei Dokumente mit dem eigenen Namen und der Adresse vorzulegen. Wer in Arizona per Briefwahl abstimmen möchte, bräuchte - wenn der Volksentscheid angenommen wird - künftig das Geburtsdatum und entweder die Führerscheinnummer, eine Ausweisnummer oder die letzten vier Stellen der Sozialversicherungsnummer.

In Arkansas, Maryland, Missouri, North Dakota und South Dakota. geht es um Marihuana

In fünf Staaten der USA konnten die Wähler auch darüber entscheiden, ob Marihuana legalisiert wird: in Arkansas, Maryland, Missouri, North Dakota und South Dakota. Zur privaten Nutzung ist Marihuana bereits in 19 US-Staaten legal, zunehmend setzt sich Zustimmung dafür auch in konservativ geprägten Landesteilen durch. Arkansas, Missouri, North Dakota und South Dakota stimmten 2020 alle mehrheitlich für Trump. Medizinische Nutzung von Marihuana ist dort überall schon legal.

Abtreibung in den Südstaaten

Ebenfalls in fünf US-Staaten, unter anderem in Kentucky, Michigan und Kalifornien, wird über Abtreibung abgestimmt, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA das grundlegende Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gekippt hatte. Besonderes Augenmerk gilt dabei Michigan, das auch bei Präsidentschaftswahlen umkämpft ist.

Befürworter des Rechts auf Abtreibung wollen dort mit einem Volksentscheid das 1931 verhängte Verbot von Abtreibung ein für allemal kippen, das nach dem Supreme-Court-Urteil aus dem Sommer wieder in Kraft gesetzt werden könnte. In Kentucky geht es in die entgegengesetzte Richtung: dort soll in der Verfassung verankert werden, dass es kein Recht auf Abtreibung gibt. In Kentucky sind Abtreibungen ohnehin kaum mehr möglich, aber eine solche Maßnahme könnte auch Klagen dagegen die Grundlage entziehen.

