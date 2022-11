Maura Healey zur ersten lesbischen Gouverneurin der USA gewählt

Die Demokratin Maura Healey hat bei der Gouverneurswahl in Massachusetts doppelt Geschichte geschrieben: Die amtierende Generalstaatsanwältin ist die erste Frau, die das höchste Amt in Massachusetts bekleiden wird, und die erste offen lesbische Frau, die Gouverneurin in einem US-Bundesstaat wird. Healey setzte sich gegen den Republikaner Geoff Diehl durch, der den Rückhalt von Ex-Präsident Donald Trump hatte.

Joni Madison, Präsidentin der Human Rights Campaign, eine der größten LGBTQ-Organisationen der Vereinigten Staaten, sagte laut einer Mitteilung: „Heute Abend hat Maura Healey Geschichte geschrieben und wurde die erste lesbische Gouverneurin, die diese Nation jemals gewählt hat.“ Durch die Wahl Healeys würden LGBTQ+-Jugendliche in ganz Massachusetts und den Vereinigten Staaten sehen, dass sie auf den höchsten Regierungsebenen vertreten seien und dass sie alles erreichen könnten, was sie sich vorgenommen hätten.

Annise Parker, die Präsidentin des LGBTQ Victory Fund, der queeren Kandidaten hilft, in öffentliche Ämter gewählt zu werden, sagte, Healeys historischer Sieg werde dazu beitragen, eine Botschaft zu senden, dass „LGBTQ-Menschen einen Platz in der amerikanischen Gesellschaft haben und angesehene öffentliche Führer werden können. Wir sind zuversichtlich, dass Massachusetts unter Mauras Führung neue Höhen als einer der integrativsten Staaten des Landes erreichen wird“, teile Parker am Abend mit.

Vor Healey bekleideten zwei anderen LGBTQ-Personen Gouverneursposten: Die bisexuelle demokratische Kandidatin Kate Brown wurde 2015 als erste offene LGBTQ-Person zur Gouverneurin von Oregon gewählt. Jared Polis wurde als erster offen schwuler Mann 2018 zum Gouverneur von Colorado gewählt.

