Dienst am „emotionalsten Ort der Bundeswehr“: Dieser Soldat trägt die Last des Überlebenden

Geltow. „Ich erzähle hier als Überlebender von den Toten“, sagt Michael Eichstaedt. „Und ich habe mich als Soldat mit fünf Einsätzen richtig entschieden, das zu tun.“ Denn Eichstaedt hat als Berufssoldat der Bundeswehr dem Tod selbst häufig genug ins Auge geblickt – so oft, dass er fünf Jahre lang keinen Dienst tun konnte.

Was hat er erlebt? „Alles das, was man in drittklassigen Kriegsfilmen sieht. Mit allen Facetten.“ Der 44‑Jährige war in Mazedonien, Bosnien und Afghanistan im Einsatz. Als Logistiker war er zunächst für Nachschub verantwortlich, etwa von Munition und Treibstoffen. In seiner letzten und gefährlichsten Mission war es seine Aufgabe, afghanische Soldaten auszubilden. Er war dabei nicht nur „sehr oft“ in Todesangst, er sah auch Menschen sterben. Ein Afghane wurde direkt vor ihm in den Hals geschossen. „Der Mann schaute mich in diesem Moment an. Und das nimmt man mit nach Hause.“

Seit 2014 existiert der „Wald der Erinnerung“

Michael Eichstaedt ist „einsatzgeschädigt“, wie es offiziell heißt. Sein Rücken und seine Knie sind geschunden, vor allem aber leidet er bis heute unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. „Das ist eine Heraus­forderung, die ich noch heute habe“, sagt er. Und vielleicht wird seine jetzige Dienststelle den schrecklichen Erfahrungen, die er mit der Waffe in der Hand gemacht hat, am ehesten gerecht. Denn Michael Eichstaedt spricht beinahe jeden Tag vom Soldatentod in Auslandseinsätzen – und von der deutschen Zivilgesellschaft, die das in der Heimat nicht ignorieren dürfe.

Als Stabsfeldwebel der Luftwaffe arbeitet Eichstaedt in der Henning-von-Tresckow-Kaserne in Geltow an der Potsdamer Stadtgrenze. Dort befindet sich das Einsatzführungskommando der Bundeswehr – von dort aus werden die Auslandseinsätze geführt. Im Schatten der alten Kasernengebäude aus der Zeit der Wehrmacht befindet sich seit 2014 ein besonderer Gedenkort, den Michael Eichstaedt mitgeprägt hat: der Wald der Erinnerung. Unter Bäumen wird auf Stelen an jeden einzelnen Bundeswehrsoldaten erinnert, der in Zusam­men­hang mit einem Auslandseinsatz starb.

Posttraumatische Belastungsstörung: das Leiden nach dem Einsatz

116 Namen umfasst diese Liste. 37 davon sind tatsächlich Gefallene. „Sie wurden aufgrund von militärischer Gewalt aus dem Leben gerissen, etwa bei Feuergefechten oder durch Sprengstoffanschläge“, sagt Eichstaedt. 36 weitere Soldaten starben bei Unfällen, etwa Hubschrauberabstürzen. 17 fanden einen natürlichen Tod, 26 töteten sich selbst.

Vier Namen in diesem Ehrenhain gehören Menschen, denen Michael Eichstaedt weit über die soldatische Kameradschaft hinaus verbunden war. Drei von ihnen fielen in Gefechten in Afghanistan. Einer litt nach dem Einsatz an einer posttraumatischen Belastungsstörung wie Eichstaedt. „Er war Rettungssanitäter in Afgha­nistan.“ Nach dem Einsatz verbrachten Eichstaedt und er im Zentrum für seelische Gesundheit der Bundes­wehr in Hamburg viel Zeit zusammen. Der Kamerad hatte an den Invictus Games teilgenommen, den para­lympischen Sportspielen für kriegsversehrte Soldaten. Während der Vorbereitung auf die nächsten Spiele wurde eine Knie‑OP nötig. „Die Mobilität war ihm genommen, der Kopf hatte freie Bahn, da laufen die Einsätze in Endlosschleife“, sagt Eichstaedt. Sein Freund nahm sich das Leben, sein Name steht auf einer der Stelen.

Michael Eichstaedt stammt aus Potsdam und kam 2000 als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr. Er meldete sich nach wenigen Monaten freiwillig für seinen ersten Auslandseinsatz. Mazedonien. Schon ein Jahr später erlebte er in Bosnien seinen zweiten Einsatz. 2006 und 2009 kam er nach Afghanistan, verbrachte den Großteil des Einsatzes nicht im vergleichsweise sicheren Feldlager, sondern in Begleitung afghanischer Streitkräfte im Land.

Führungen nicht nur für Hinterbliebene und Kameraden

Es gibt vielleicht keinen Besseren, der Besucherinnen und Besuchern ein Gefühl von diesem Ort vermitteln kann, den Eichstaedt „den emotionalsten der Bundeswehr“ nennt. Schulklassen und Interessierte erfahren etwas zur Verantwortung der gesamten Gesellschaft für die Bundeswehr, weil es eine Armee ist, die vom gewählten Parlament in den Krieg geschickt wird. „Alle Zivilisten haben im Rahmen der Demokratie die Verantwortung für diese Armee. Dem sollte sich die Gesellschaft bewusst sein“.

Er zeigt die Details der preisgekrönten Gestaltung, etwa die übermannshohen Stelen aus Ziegeln und bron­zenen Namensbändern, die sich auf dem ansteigenden Weg der Besucherin oder dem Besucher „geradezu in den Weg stellen“ und durch die man nur von einem ganz bestimmten Punkt in gerader Linie auf eine kleine Kapelle mit Kränzen hindurchschauen kann – für ihn „der schmale Grat eines Soldaten, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet“ – oder über Leben und Tod. Er weist auf den bisher einzigen weiblichen Namen auf einer dieser Stelen hin, der einer 21‑jährigen Frau gehörte, die für die Bundesrepublik ihr Leben ließ – genau heute vor 20 Jahren. Er erinnert an „die schweren Jahre 2009 bis 2012“, als so viele Bundeswehrangehörige wie nie im Einsatz getötet wurden.

Die andere Seite seiner Führungen durch den Wald der Erinnerung erleben nur Hinterbliebene und Kame­raden der getöteten Soldatin oder Soldaten. Ihnen hilft er dabei, sich einen persönlichen Baum auszusuchen, an dem sie dem Ehemann, Vater oder Bruder, der Ehefrau, Mutter oder Schwester gedenken können. Dort schreiben Kinder Abschiedsworte, die in Klarsichthüllen möglichst lange der Witterung trotzen sollen. Ein Fünfjähriger hat einen farbigen Abdruck seiner Hand und ein Holzkreuz an eine Eiche genagelt.

Eichstaedt erinnert sich, wie er den Jungen dafür auf seinen Arm hob und den Nagel hielt. Der Kleine traf beim Hämmern immer wieder auf die Hand des Stabsfeldwebels. „Es hat mir in diesem Moment alles weh­getan, außer meiner Hand.“ Michael Eichstaedt ist selbst Vater eines Sohnes, bei seiner letzten Abreise nach Afghanistan war der Junge gerade drei Jahre alt. „Meine Frau hat meine Einsätze stets mitgetragen und auch die unglaublich schwere Zeit danach. Ohne sie wäre ich heute nicht hier“, sagt er.

Sieben Ehrenhaine aus Feldlagern im Ausland stehen im Wald der Erinnerung

Neben den Stelen und den Bäumen gibt es ein drittes Element des Gedenkens in Geltow, das sich vor allem an Veteranen richtet: die Ehrenhaine für verstorbene Soldaten aus den Feldlagern im Ausland. Seit Gründung des Walds der Erinnerung im Jahr 2014 wurden zwei Gedenkorte aus dem Kosovo und Bosnien-Herzegowina sowie aus vier afghanischen Feldlagern umgesetzt – stets unter der Verwendung möglichst vieler Original­elemente, etwa Kreuzen und Erinnerungstafeln. Im Vorfeld des Volkstrauertags wird an diesem Freitag ein neuer Ehrenhain aus dem Feldlager Masar-i-Scharif in Geltow eingeweiht.

Michael Eichstaedt kennt ihn noch aus eigener Anschauung: Ein 27 Tonnen schwerer Findling aus dem Marmalgebirge steht im Zentrum des Gedenkortes. Umgeben ist er von einer Mauer aus sandfarbenen Steinen, an denen kleine Tafeln an die toten Soldaten erinnern. „Ich stand davor, habe die Namen gelesen“, sagt er. Sie gehören 109 Menschen, 59 davon Bundeswehrsoldaten, die übrigen 50 stammen aus zehn weiteren Nationen, die gemeinsam mit den deutschen Streitkräften im Norden Afghanistans im Einsatz waren.

Eichstaedt hat sich um den Aufbau des Ehrenhains am Einsatzführungskommando gekümmert. Der Findling kam per Flugzeug und mit einem Schwerlasttransport bei Nacht und im Regen in der Henning-von-Tresckow-Kaserne an. „Aber er war noch warm“, sagt Eichstaedt, berührt davon, wie der Stein die seit Ewigkeiten in ihm gespeicherte Energie der Wüste nun auf der anderen Seite der Welt langsam abgab.

