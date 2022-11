Todesflug MH17: Mindestens eine Frage bleibt nach dem Urteil unbeantwortet

Berlin. Im April 2014 wird aus dem kalten Bruderkrieg ein heißer. In Teilen der Gebiete Luhansk und Donezk in der Ostukraine beginnt der bewaffnete Konflikt zwischen Einheiten der ukrainischen Regierung und den von Russland unterstützten Separatisten.

Das Gebiet ist jedoch nicht allein am Boden unter Beschuss. Auch der Himmel über der Ostukraine wird immer unsicherer.

Am 6. Juni stürzt bei Slowjansk ein mit Hilfsgütern beladenes ukrainisches Militärflugzeug des Modells Antonow An-26 nach einem Raketentreffer ab. Ein Mitglied der Besatzung kommt ums Leben, zwei weitere werden verletzt.

Acht Tage später schießen Separatistentruppen eine Iljuschin Il-76 der ukrainischen Armee ab. Alle 49 Insassen, neun Besatzungsmitglieder und 40 Soldaten, sterben.

Am 14. Juli 2014 holen die Freischärler eine Antonow An-26 der ukrainischen Armee vom Himmel. Die Ukraine sperrt daraufhin den Luftraum unterhalb von 9800 Metern im Kriegsgebiet für den zivilen Flugverkehr.

Alles darüber blieb frei. Ein Fehler.

Katastrophe am 17. Juli

Drei Tage später, am 17. Juli, kommt es zur Katastrophe: Der Malaysia-Airlines-Flug 17 (MH17), wird auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur in einer Flughöhe von 10.000 Metern von einer Rakete getroffen. Die Maschine setzt keinen Notruf ab. Die Mikrofonaufzeichnung im Cockpit wird später in den letzten 20 Millisekunden vor Ende der Aufzeichnung zwei Geräuschausschläge aufweisen.

Die Boeing 777-200ER, die 12.31 Uhr Ortszeit in Schiphol gestartet war, stürzt zwischen 15.20 und 15.25 Uhr in der Nähe von Hrabowe im Gebiet Donezk ab. Die Trümmer verstreuen sich über eine Fläche von 35 Quadratkilometern.

Alle 298 Insassen, darunter 80 Kinder, kommen ums Leben. Die meisten Toten – 196 – waren Niederländer. Vier getötete Insassen waren Deutsche.

Es gibt einige Ungereimtheiten an diesem Tag. Wenige Stunden zuvor hatte Russland seinen Luftraum im Grenzgebiet zur Ukraine unterhalb von 16.000 Metern Höhe gesperrt. Warum? Eine Erklärung: Bis in dieser Höhe können russische Flugabwehrraketen vom Typ Buk operieren.

Rakete über die Grenze

MH17 war eines von 160 Flugzeugen, die an diesem Tag den Luftraum über der Ukraine passierten. Darunter waren auch mehrere Maschinen der deutschen Luftwaffe, weil das deutsche Außenministerium versäumt hatte, eine interne Warnung weiterzuleiten.

Internationale Ermittler stellten 2016 fest, dass die malaysische Maschine über dem Gebiet der prorussischen Separatisten unter Beschuss geraten sei. Es gab Erkenntnisse darüber, dass unmittelbar zuvor eine Buk-Rakete aus Russland ins ostukrainische Snischne geliefert und der Raketenwerfer direkt nach dem Abschuss wieder über die Grenze nach Russland gebracht worden sei.

Zwei Jahre später wurde das unter niederländischer Leitung stehende Joint Investigation Team aus Malaysia, Australien, Belgien und der Ukraine konkreter: Die Rakete vom Typ Buk-Telar 1 stammt von der 53. Flugabwehrbrigade im russischen Kursk. Ermittler Wilbert Paulissen fügte hinzu, nur um keine Zweifel aufkommen zu lassen: „Die 53. Brigade ist Teil der russischen Streitkräfte.“

Vorwürfe gegen Ukraine

Bis heute streitet Russland jegliche Beteiligung am Abschuss von MH17 ab. Die EU verhängte dennoch im Juli 2014 Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die sich gegen russische Staatsbanken, den Im- und Export von Rüstungsgütern sowie die Öl- und Gasindustrie richten.

Der Ukraine wurde von Luftfahrtexperten vorgeworfen, vor dem Abschuss von MH17 am 17. Juli 2014 fahrlässig gehandelt zu haben. Sie hätte, so der Vorwurf, spätestens nach dem Abschuss der ukrainischen Transportmaschine drei Tage zuvor den Luftraum über der Ostukraine schließen müssen.

Im Namen der Hinterbliebenen der vier deutschen Opfer hat der Berliner Anwalt und Luftverkehrsrechtsexperte Elmar Giemulla noch 2014 vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage gegen die Ukraine eingereicht. Der Jurist glaubt, eine Sperrung sei ausgeblieben, weil die Ukraine nicht auf die Überfluggebühren habe verzichten wollen. Sie sollen täglich bei bis zu 2 Millionen Euro eingebracht haben.

Gericht am Flughafen

Bis heute, sagt Giemulla dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), habe der Gerichtshof nicht entschieden, wie er mit der Individualklage umgehen wolle. „Erst soll über die Staatsklagen entschieden werden, die von Russland und der Ukraine in der Sache gegeneinander vorgebracht werden.“ Das kann also noch lange dauern.

„Für die Hinterbliebenen ist das schwer erträglich“, erzählt Giemulla. „Sie wollen eine Gerichtsentscheidung, die Länder verpflichtet, ihren Luftraum zu schließen, wenn sie die Kontrolle darüber verlieren. Sie wollen, dass ihr Schicksal anderen Menschen erspart bleibt.“

Eine erste Gerichtsentscheidung im Fall MH17 wird an diesem Donnerstag erwartet. Sie fällt ausgerechnet dort, wo der Todesflug auf der Bahn 36C gestartet war: am Amsterdamer Flughafen Schiphol.

Drei Russen, ein Ukrainer

Im eigentlich für Abschiebeverfahren vorgesehen Gerichtssaal, nur wenige Hundert Meter von den Start- und Landebahnen entfernt, wurde seit Juni 2021 gegen vier wegen Mordes angeklagte Männer verhandelt:

Igor Girkin aus Moskau, der sich auch „Strelkow“ nennt und damals als „Verteidigungsminister der Volksrepublik Donezk“ firmierte. Er soll an der Lieferung des Raketensystems, mit dem das Flugzeug abgeschossen wurde, beteiligt gewesen sein. Girkin wird in Westeuropa auch als Kriegsverbrecher gesucht.Sergej Dubinskij aus Rostow ist Afghanistan- und Tschetschenien-Veteran. Er leitete 2014 den Militärgeheimdienst der selbst ernannten Donezker Volksrepublik im Range eines Generalmajors.Oleg Pulatow aus Uljanowsk hatte 2014 die Funktion eines stellvertretenden Geheimdienstchefs der Separatisten inne.Leonid Chartschenko hat als Einziger der Angeklagten einen ukrainischen Pass. Er befehligte zum Tatzeitpunkt ein Separatistenbataillon.

Leere Angeklagten-Stühle

Diese vier sollen für die Positionierung des Raketenwerfers und für den Abschuss – die Bedienung erfolgte wahrscheinlich durch russische Soldaten – verantwortlich gewesen sein. Keiner der Angeklagten erschien jemals vor Gericht. Allein Pulatow ließ sich von Anwälten vertreten, die seine Beteiligung abstritten und die Ermittlungen als oberflächlich einschätzten.

Das Gericht unter Vorsitz von Hendrik Steenhuis stützt sich auf die Erkenntnisse des Ermittlerteams, aufgezeichnete Telefonate der Angeklagten, Zeugenaussagen, Videos und öffentliche Äußerungen. Girkin etwa verkündete nur wenige Minuten nach dem MH17-Absturz in sozialen Medien „den Abschuss einer ukrainischen An-26″. Sein Kommentar: „Wir haben sie gewarnt – sie sollen nicht über ‚unseren Himmel‘ fliegen.“ Später hatte er auch gesagt, er fühle sich „moralisch verantwortlich“ für den Tod der Passagiere.

Akribische Ermittler

Die Ermittler haben akribisch gearbeitet, wie ihnen immer wieder von Beobachtern bescheinigt wird. Ob das Gericht jedoch für die vier Angeklagten Mord oder eine Beteiligung für nachgewiesen hält, ist offen, meint Anwalt Giemulla. „Auch klare Beweise dafür, dass Russland für den Abschuss verantwortlich war, kann ich nicht erkennen.“

Es soll eindeutige Indizien für diesen Verdacht geben. Dann, so Giemulla, würden sich jedoch noch ganz andere Fragen stellen. „Nämlich, ob es sich um den gezielten Abschuss eines zivilen Flugzeugs handelte, wer in der Befehlskette den Einsatz anordnete und welcher Zweck mit solch einem verfolgt werden sollte.“

Die niederländische Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haftstrafen für die Verdächtigen gefordert. Doch was droht den Angeklagten nach einer entsprechenden Verurteilung?

Solange sie dort bleiben, wo nicht in die Niederlande ausgeliefert wird: nichts. Doch inzwischen gibt es Hinweise, dass zumindest Girkin – mittlerweile ultranationalistischer Blogger mit mehr als 750.000 Followern auf seinen Telegram-Kanal – das für ihn sichere Moskau gegen die Front in der Ukraine getauscht haben soll.

Girkin an der Front?

Dort tauchte vor Kurzem ein Foto auf, das angeblich ihn in Militäruniform zeigt. Am 18. Oktober postete Girkin, der dem Kreml zuletzt militärisches Versagen in der Ukraine vorwarf: „Seit dem 14. Oktober 2022 bin ich in der aktiven Armee.“

Fraglich ist allerdings, ob Moskau wirklich daran interessiert ist, dass Girkin sich derart exponiert.

Denn die Ukrainer hoffen, den Mann, der sich einmal brüstete, den Krieg in der Ukraine ausgelöst zu haben, in ihrem Land zu fassen. Inzwischen gibt es schon eine Crowdfunding-Kampagne für seine Gefangennahme. Dann würde die Niederlande sicherlich rasch auf seine Auslieferung drängen.

Einmal schon, vor drei Jahren, haben sie vergeblich darum gebeten.

2019 bezog die Ukraine Wladimir Zemach, der im Juli 2014 eine Luftabwehreinheit im Donbass kommandiert haben soll und unter Tatverdacht im MH17-Fall stand, in einen Gefangenenaustausch mit Russland ein. Die niederländischen Ermittler hatten zuvor an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj appelliert, den vom ukrainischen Geheimdienst entführten Zemach vor seiner Rückkehr nach Russland wenigstens befragen zu können.

Verbitterte Hinterbliebene

So werden wohl trotz aller Hoffnungen vieler Hinterbliebener, die wahrscheinlich zahlreich zur Urteilsverkündung erscheinen, mehr als acht Jahre nach dem Tod ihrer Angehörigen Ungereimtheiten und offene Fragen bleiben.

Zu Giemullas Mandanten gehört auch eine Deutschrussin, die mit ihrem Mann in den 1990er-Jahren nach Deutschland auswandern konnte. „Wir sind froh gewesen, aus Russland rauszukommen“, sagte ihm die Frau, die als Ärztin arbeitet, unlängst. „Und dann haben sie sich doch unsere Tochter geholt.“ Die Frau ist verbittert.

Er befürchtet für die Hinterbliebenen, dass sie am Ende des Amsterdamer Prozesses nicht die Erklärungen erhalten, die sie sich erhoffen. „Selbst, wenn alles auf Russland als Verantwortlichen hinweist, bleibt die Frage nach dem Warum“, so Giemulla. „Mit der Wahrheit kann man leben lernen, alles andere führt zu Spekulationen. Und die lassen niemanden inneren Frieden finden.“

Von Thoralf Cleven/RND