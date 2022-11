Drohung aus Belarus: Lukaschenko warnt vor „völliger Zerstörung“ der Ukraine

Die jüngsten Forderungen Russlands, Kiew möge sich zu Verhandlungen bereit erklären, sind nun auch in Belarus aufgegriffen worden. Präsident Aleksander Lukaschenko drohte der Ukraine mit Konsequenzen, sollte deren Regierung Gespräche mit Moskau weiter ablehnen, meldet der ukrainische Nachrichtensender Television Service of News (TSN) unter Berufung auf einen regierungsnahen Telegram-Kanal.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Demzufolge hat der belarussische Machthaber erklärt, Kiew solle zu Friedensgesprächen mit Moskau übergehen, wenn die Ukraine „viele Opfer und eine völlige Zerstörung des Landes“ verhindern wolle. „Alles liegt in den Händen der Ukraine. Wenn sie nicht wollen, dass Menschen in großer Zahl sterben“, so Lukaschenko. Es sei schwer, aber „wir müssen aufhören“. Der 68-Jährige habe auch gesagt, dass Belarus bereit sei, mit der Ukraine „nicht nur zu reden, sondern befreundet zu sein und zu kooperieren“.

Zuletzt waren immer öfter Forderungen des Westens nach Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau zu hören gewesen. So hatten etwa westliche Diplomaten für Verhandlungen und eine diplomatische Lösung plädiert, auch US-Generalstabschef Mark Milley und Vertreter aus China.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er werde sich nicht unter Druck setzen lassen, „so etwas haben wir schon einmal erlebt“. Er wisse aus den vergangenen Jahren, was ein solcher Kompromiss wert sei, und seiner Meinung nach sei es besser, von Russland „nichts Gutes“ zu erwarten.

Den westlichen Wunsch nach Verhandlungen und Zugeständnissen bezeichnet Andreas Umland vom Stockholm Centre for Eastern European Studies als „naiv“. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte er, dies hätte wohl einen Bürgerkrieg in der Ukraine zur Folge. Der Grund: „Ein großer Teil der Bevölkerung hat unter dem Krieg so gelitten, dass er nicht bereit ist, Russland Konzessionen zu machen.“ Nach der enormen Zerstörung und dem vielen Leid der vergangenen Monate sei es unmöglich, Russland einen Teil der Ukraine zu überlassen.

Der ehemalige Professor für Militärgeschichte an der U.S. Military Academy in West Point, Frederick W. Kagan, geht nicht davon aus, dass Gespräche den Krieg nur pausieren können und Putin anschließend neue Angriffe befiehlt. „Putin wird nicht ruhen, bis er Kiew erobert hat“, analysiert Kagan.

Einem Waffenstillstand werde der russische Präsident niemals zustimmen, wenn dies von ihm verlangt, sich freiwillig aus den annektierten Gebieten zurückzuziehen. Doch auch das würde den Krieg laut dem Militärhistoriker nicht beenden. „Putin ist nicht in die Ukraine einmarschiert, um Territorium zu gewinnen. Er ist einmarschiert, weil er die Idee eines unabhängigen ukrainischen Staates und einer ukrainischen Ethnizität ablehnt.“ Jedes Einfrieren des Kriegs würde früher oder später zu einer erneuten russischen Invasion führen.

RND/sz/scs