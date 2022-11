Großes Leid nach russischen Angriffen: „Menschen sammeln Regenwasser“

Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind nach den schweren russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur von der Stromversorgung abgeschnitten. Rund 50 Prozent des Netzes seien betroffen, teilte die ukrainische Energiegesellschaft DTEK auf Anfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit.

Am Mittwoch gab es einen der bisher heftigsten Angriffe auf das ukrainische Netz, so DTEK. In der Folge schalteten sich die Kernkraftwerke des Landes ab, die meisten Wärme- und Wasserkraftwerke fielen aus. Die Energiegesellschaft sieht Hinweise darauf, dass Ingenieure, die das ukrainische Stromnetz zu Sowjetzeiten mit aufgebaut hatten, nun die russische Armee beraten. So wüsste das Militär, an welchen Stellen es den größten Schaden anrichten könne. Doch was bedeuten die Blackouts für die Ukraine?

Unberechenbarer Zustand

„Die Situation ist sehr unvorhersehbar, man weiß nie, wann man Strom hat und wann nicht“, sagt Oleksander Vlasenko, der in der Ukraine für das Internationale Rote Kreuz arbeitet. Insbesondere Menschen, die keinen Generator haben, litten sehr, so Vlasenko gegenüber dem RND. Er selbst könne im Büro einen Generator nutzen. Doch diese Möglichkeiten hätten viele Privathaushalte nicht. Während der Blackouts, wenn alles dunkel ist, blieben die meisten Menschen Zuhause und warteten ab, bis der Strom zurück sei, so Vlasenko.

Städte stärker betroffen

Im ganzen Land sei auch die fehlende Wasserversorgung ein riesiges Problem. Am heftigsten betroffen seien die Regionen nahe der Front, erklärt Vlasenko. Dort ist auch das Rote Kreuz tätig. Laut Vlasenko trifft der Ausfall der Wasserversorgung ländliche Regionen weniger hart. „Viele Dörfer sind unabhängiger, weil sie ihre eigenen Wassersysteme haben“, erklärt er. Im Gegensatz zu den Städten sind sie nicht in ein größeres Netz eingebunden, das über elektrische Pumpen betrieben wird. Haushalte auf dem Land haben oft ihre eigenen kleinen Brunnen.

Was machen all jene, die keinen eigenen Brunnen haben? „Viele Menschen sammeln Regenwasser für ihren alltäglichen Bedarf“, erklärt Vlasenko. Die fehlende Wasserversorgung bedeutet auch, dass das Kanalisationssystem nicht funktioniert. Wer einen kleinen Wasservorrat angelegt hat, könne den dann beispielsweise zum Spülen nutzen, so Vlasenko.

Mit Blick auf den Winter haben die dörflichen Gegenden einen weiteren Vorteil. „Auf dem Land heizen die meisten Menschen mit Holz“, so Vlasenko. Dafür braucht es keinen Strom.

Unklare Zukunft

Wann die Stromversorgung wieder stabil sein wird, ist unklar. Das kommt auch darauf an, wie schwer die Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur in den kommenden Wochen und Monaten sein werden.

Ebenfalls unklar ist, wann die Kernkraftwerke wieder flächendeckend hochgefahren werden. Dafür müssten nicht nur die Werke selbst, sondern auch die Leitungen zum Weitertransport der elektrischen Leistung funktionstüchtig sein, erklärt Kai Strunz von der Technischen Universität Berlin, der dort den Fachbereich Energieversorgung leitet.

RND/miwu