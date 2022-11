„Nieder mit Xi! Nieder mit der KP!“

Zwei Worte sind es nur. Aber diese zwei Worte, denen die Studenten auf dem Campus der Pekinger Tsinghua-Universität immer wieder herausschreien, sagen alles: „Freiheit! Rechtsstaat!“ Es sind zwei Worte, die den größten Massenprotest in der Volksrepublik seit Jahrzehnten in Bewegung gesetzt haben.

China ist kein Rechtsstaat. Der Einsatz von Polizeigewalt etwa ist hier nicht ans sogenannte Verhältnismäßigkeitsprinzip gebunden. Das Regime kann sofort den ganz großen Knüppel rausholen. Doch China ist auch eine trickreiche Diktatur. Deshalb kommt es vor, dass das Regime von sich aus nur das mildeste Mittel anwendet – und sei es nur aus taktischen Gründen. Wie in der Nacht zu Montag. Da hält sich Pekings Polizei auffällig zurück, als sich Tausende Demonstranten noch nach Mitternacht am Liangma-Fluss versammeln.

„China ist ein Land, keine Partei“, ruft eine mutige Frau inbrünstig in die Menge. Sie trägt keine Maske, Dutzende der anrückenden Polizisten – manche in Uniform, manche in Zivil – blicken ihr direkt in die Augen. Doch sie lässt sich nicht einschüchtern. Ein paar Meter entfernt ruft ein Demonstrant von einer Steinmauer: „Das Land gehört unserem Volk, nicht ihnen!“

Es brodelt schon lange

Die Polizei schreitet nicht ein – was offenbar mit dem Ort der Demons­tration zusammenhängt. Der Liangma-Fluss liegt nur einen Steinwurf vom Botschaftsviertel entfernt. Dutzende Diplomaten und Korrespondenten aus aller Welt verfolgen das Geschehen live mit laufenden Handykameras. Bilder von einer blutigen Niederschlagung des Protests will das Regime nicht liefern, jedenfalls nicht hier, nicht in dieser Nacht.

Über dem ganzen Land liegt eine extreme Spannung. China erlebt die schwersten Unruhen seit dem Studentenaufstand auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Juni 1989. Heute wie damals geht es um mehr als um die eine oder andere Sachfrage. Es geht um die Macht im bevölkerungsreichsten Land der Erde.

Äußerer Anlass der Proteste sind die grotesken Auswüchse der chinesischen Corona-Diktatur. Weil Chinas Impfstoff nicht so gut wirkt wie die westlichen, verfolgen die Behörden nach wie vor eine harte Null-Covid-Strategie: Ganze Wohnviertel werden wochenlang hermetisch abgeriegelt, Menschen eingesperrt, Fabriken geschlossen.

Die Unzufriedenheit vieler Chinesen eskalierte, als bei einem Wohnungsbrand im nordwestchinesischen Ürümqi zehn Menschen starben. Nachbarn berichteten, die Corona-Maßnahmen hätten den Kampf gegen das Feuer behindert: Viele Bewohner hätten wegen der verbarrikadierten Haustüren nicht ins Freie fliehen können

Ein Damm ist gebrochen

Schon das gesamte Jahr 2022 hindurch gab es in fast allen Städten Ärger rund um die rigiden Lockdowns. Die Zensurbehörden versuchten, alle Stimmen aus dem öffentlichen Diskurs auszuradieren, die von der Scheinidylle der offiziellen Propaganda abwichen. Unter der Oberfläche jedoch kochte die Unzufriedenheit immer höher.

Am 13. Oktober gab der sogenannte Brückenmann dem allgemeinen Frust ein Gesicht. Er zog, mit einer orangenen Arbeitsweste als Bauarbeiter getarnt, auf die viel befahrene Sitong-Brücke in Peking, um dort riesige Spruchbänder an dem Geländer anzubringen: „Wir wollen Bürger sein, nicht Sklaven“, stand auf einem geschrieben.

Viele dachten damals noch, es handele sich um den einsamen Protest eines Verzweifelten, der nun für den Rest seines Lebens verstummen wird – in einer Zelle, anschließend im Hausarrest. Doch in der Nacht zu Montag erklingen dieselben Slogans mitten im Pekinger Chaoyang-Bezirk – lauter denn je. „Wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen Freiheit“, ruft die Menge. In vielen Städten des Landes war dieser Ruf zu hören.

Auch in Shanghai, wo Bürgerinnen und Bürger am Sonntagvormittag schon zum zweiten Mal demonstrierten. Doch anders als in Peking verzichtete die Polizei dort nicht auf Gewalt: Sie füllte bis zum Nachmittag einen riesigen Bus mit Verhafteten. Auch ein BBC-Journalist wurde abgeführt, verprügelt und erst nach Stunden wieder freigelassen. Die Misshandlung von Edward Lawrence stellt einen neuen Tiefpunkt im Umgang des Sicherheitsapparats mit ausländischen Reportern dar.

Bislang ist noch nicht abzusehen, wie lange der Zorn der Volksseele anhalten wird. Doch es scheint, als ob ein Damm gebrochen ist. Der Mut einiger weniger inspiriert viele weitere, es ihnen gleichzutun. Die Jugend hat schmerzhaft lernen müssen, dass ein Einzelner in diesem System wenig ausrichten kann. Doch nun erfährt sie, dass man vereint eine mächtige Stimme hat.

Gerät die Macht von Staatschef Xi Jinping durch die Unruhen ins Wanken? Er selbst äußert sich nicht, sondern kultiviert einmal mehr sein sphinxhaftes Schweigen. Doch seit dem späten Samstagabend weiß jeder im In- und Ausland: Es geht jetzt auch um ihn persönlich, um seine Macht und um seine illiberale Linie.

Videos, die in den chinesischen sozialen Netzwerken zirkulieren, zeigen Gedenkfeiern für die Opfer von Ürümqi. Und Demonstranten, die „Nieder mit Xi Jinping, nieder mit der Kommunistischen Partei“ skandieren.

Neue Fragezeichen hinter Xi

Gerade hat sich Xi mit den umfangreichsten Vollmachten seit Mao ausstatten lassen, zudem wurde ihm de facto eine lebenslange Amtszeit eingeräumt. Doch just im Moment dieser sogar für China ungeheuren Machtansammlung in den Händen einer einzigen Person tauchen lauter neue Fragezeichen auf.

Örtliche Proteste sind, wie deren Niederschlagung, nichts Besonderes in der jahrtausendealten Geschichte Chinas. Vier Faktoren aber könnten dazu führen, dass diese Protestwelle am Ende eine historisch herausragende, womöglich richtungsändernde Funktion erhält.

• Peking geht zwar erfahrungsgemäß gelassen damit um, wenn an verschiedenen Orten in dem Riesenreich gegen verschiedene Dinge demonstriert wird. Kritisch könnte es fürs Regime aber werden, wenn die Chinesen an immer mehr Orten gegen das Gleiche protestieren. „Was in den letzten 24 Stunden passiert ist, ist insofern neuartig, als in mehreren Städten gleichzeitig Demonstranten auf die Straße ziehen und offensichtlich voneinander wissen, was in anderen Teilen des Landes passiert“, sagt William Hurst, Politikwissenschaftler an der britischen Universität Cambridge.

• Anders als beim Studentenprotest von 1989 macht diesmal nicht nur eine kleine akademische Elite mobil. Viele Normalbürger in den Provinzstädten ziehen mit, auch Arbeiter in den gigantischen Hightech­fabriken sind beteiligt.

• Der Protest fällt in eine Zeit, in der erstmals seit Jahrzehnten der Glaube an beständige Wohlstandszuwächse erschüttert ist. Ganze Branchen der Wirtschaft scheinen unheilvoll überschuldet zu sein, das Wirtschaftswachstum bleibt hinter anderen asiatischen Staaten zurück, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 20 Prozent. Das Aufstiegsversprechen, mit dem das Regime stets hantierte, hat Kratzer.

• Die Staatsmedien entfernen sich von der Wirklichkeit im Land mehr denn je und sorgen für noch mehr Entfremdung. So wurden am Montag die Unruhen komplett totgeschwiegen. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua lieferte stattdessen Meldungen wie diese: Xi trifft den Präsidenten der Mongolei, Xi empfängt den Staatschef von Kuba, China schickt sein Raumschiff Shenzhou-15 ins All. Die Abkopplung der Medien vom Realen ist zwar nicht neu, wird aber von vielen Jüngeren im Land zunehmend als unwürdig empfunden – und verstärkt bei ihnen, wie im Iran und in Russland, den Drang, sich auf andere Weise zu informieren und zu vernetzen. Das jüngste Beispiel für die staatliche Verbiegung von Wirklichkeit in China ist die Manipulation von WM-Bildern aus Qatar: Um keine fröhlichen Menschenmengen ohne Masken zeigen zu müssen, schneidet die Zensur alle weiten Kameraeinstellungen aus den Stadien. Das eigene Volk soll nicht unzufrieden werden, wenn es auf die Freiheiten anderer blickt.

Ärger über Manipulationen

Fürsorgliche Manipulationen wie diese dämpfen jedoch nicht die Aufregungen, sondern erzeugen im Gegenteil neuen Ärger. „Wir wollen freie Medien“, ruft eine wütende junge Frau am Wochenende bei einer Kundgebung in Shanghai.

Millionen von Chinesen greifen bereits zu Selbsthilfe. Sie posten plötzlich in bisher nie dagewesener Geschwindigkeit kritische Videos auf den sozialen Medien, sodass die Zensoren kaum mehr nachkommen. Und rasant entwickelt sich eine neue Protestkultur. Liedzeilen von Pink Floyd sind zur Hymne derer geworden, die sich die Bevormundung durch die Partei verbitten: „We don‘t need no education, we don‘t need no thought control“, singen sie. Wir brauchen keine Erziehung, wir brauchen keine Gedankenkontrolle.

Von Fabian Kretschmer, Matthias Koch/RND