„Letzte Generation“ kündigt erneute Klimaproteste ab Montag an

Berlin. Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben eine Fortsetzung der Proteste ab kommendem Montag angekündigt. Die Aktionen sollen „intensiver“ werden, teilte die Gruppe am Freitag in einer digitalen Pressekonferenz mit, ohne nähere Details zu nennen.

Schwerpunkte der Aktionen sollen erneut Berlin und München sein, Proteste könnten jedoch deutschlandweit stattfinden, hieß es. Joel Schmitt, der erst am vergangenen Samstag aus dem Präventivgewahrsam in der JVA Stadelheim entlassen wurde, kündigte eine Straßenblockade am kommenden Montag am Münchener Karlsplatz an. Er sei sich dessen bewusst, dass ein erneuter Protest wieder dazu führen könnte, dass er in Polizeigewahrsam genommen werde.

„Letzte Generation“ will „auf den Straßen, in den Ministerien“ sein

Henning Jeschke von der „Letzten Generation“ erklärte, dass die „Adern der Gesellschaft“ zumindest kurzzeitig unterbrochen werden sollen. Dabei verwies Jeschke auf Aktionen wie die Blockade des Flughafens BER, aber auch Proteste an Autobahnen in Berlin. Man wolle wieder „auf den Straßen, in den Ministerien“ sein, sagte Aktivistin Carla Hinrichs. In den vergangenen Wochen waren Aktivisten mehrfach in Bundesministerien, aber auch in das Reichstagsgebäude in Berlin eingedrungen und hatten dort Feueralarme ausgelöst.

Sollten die Forderungen der Aktivisten – die Einführung eines 9-Euro-Tickets sowie ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen – erfüllt werden, versprach die „Letzte Generation“ eine Unterbrechung der Proteste. Man wolle dann „von der Straße gehen“, sagte Hinrichs.

Klimaaktivisten in Protestpause

Am vergangenen Freitag hatten die Klimaaktivisten eine Pause ihrer Protestaktionen bis zum Ablauf dieser Woche angekündigt. Laut einer Mitteilung erhoffte man sich „Taten der Regierung in der letzten Sitzungswoche“ des Jahres. Allerdings kommt der Bundestag nicht nur in dieser, sondern auch noch in der Woche vom 12. bis 16. Dezember zusammen. Zudem kündigte die Gruppe an, „die vielen Menschen, die sich der Bewegung aktuell anschließen, ordentlich zu trainieren und einzubinden, um mit noch mehr Menschen wiederzukommen“.

Auch am Freitag erklärte die Gruppe, dass seit der Gründung der „Letzten Generation“ viele Menschen „dazuströmen“ würden, um sich an Klimaprotesten zu beteiligen. Die Gruppe beklagte, dass sie täglich Morddrohungen erhalte sowie Hetze, Verleumdungen und regelmäßig auch rechtsstaatlichen Maßnahmen wie Hausdurchsuchungen ausgesetzt sei. Die Präventionshaft einiger Aktivisten in Bayern bezeichnete die Gruppe als „rein politisch“ und „nicht mehr rechtlich“.

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ heftig in der Kritik

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ waren heftig in die Kritik geraten, nachdem einige von ihnen in der vergangenen Woche am Hauptstadtflughafen BER den Flugbetrieb lahmgelegt hatten. Die Aktivisten kletterten dazu durch den Sicherheitszaun und gingen auf das Flughafengelände. Zahlreiche Politiker forderten Konsequenzen bis hin zur Ausweitung des Präventivgewahrsams im Bundespolizeigesetz.

mit Agenturmaterial

Von Simon Cleven/RND