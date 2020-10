Fünf Legenden neu in die Hall Of Fame des deutschen Fußballs gewählt

Die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs erhält auch in diesem Jahr prominenten Zuwachs. Insgesamt fünf frühere DFB-Größen sind in der „Hall Of Fame“ neu dabei, darunter Weltmeister Rudi Völler und Schalke-Legende Klaus Fischer.

