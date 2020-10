DFL-Expertenrunde: So arbeitet die „Taskforce Zukunft Profifußball“

Wie muss sich der Profifußball verändern, damit er in Corona-Zeiten nicht weiter an gesellschaftlicher Bedeutung verliert? Die DFL hat viele Experten versammelt, die in drei Arbeitsgruppen Vorschläge sammeln sollen.

Hier weiterlesen