In Köln, wo die Nationalmannschaft am Dienstag gegen die Schweiz antritt und vergangene Woche gegen die Türkei spielte, sind derzeit nur 300 Zuschauer im Stadion zugelassen. Alexander Wehrle, Geschäftsführer des FC, strebt ein Umdenken an – und will bald eine Teil-Rückkehr der Fans erreichen.

