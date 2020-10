Zwölf Corona-Fälle in Montpellier: Duell mit Kovac-Klub Monaco auf der Kippe

Eigentlich soll HSC Montpellier am Sonntag in der Ligue 1 bei der AS Monaco antreten. Nach insgesamt zwölf gemeldeten Corona-Fällen droht eine Absage. Die Ergebnisse einer weiteren Testreihe liegen noch nicht vor.

Hier weiterlesen