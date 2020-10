Nach der Länderspielpause geht es in der 2. Liga erst am Samstagmittag weiter. Der Hamburger SV ist bei Greuther Fürth gefordert, der Karlsruher SC empfängt den SV Sandhausen und der VfL Bochum gastiert bei Eintracht Braunschweig. Verfolgt die Partien ab 13 Uhr in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

