Finalsieg gegen Auger-Aliassime: Zverev gewinnt ATP-Turnier in Köln

Alexander Zverev hat sich im ersten Finale seit der Endspiel-Pleite bei den US Open rehabilitiert und beim ATP-Turnier in Köln den Titel geholt. Der Hamburger setzte sich im Finale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime glatt in zwei Sätzen durch.

Hier weiterlesen