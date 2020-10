Trotz Corona nach Eifel-GP: Pilot Stroll kann in Formel 1 starten

Racing Point kann an der Algarve beim Großen Preis in Portimão wieder auf Lance Stroll setzen. Der Kanadier ist nach dem positiven Test-Ergebnis nach dem Grand Prix in der Eifel negativ auf das Coromavirus getestet worden und kann wieder starten.

Hier weiterlesen