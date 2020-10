Am Mittwoch legen auch Bayern München und Borussia Mönchengladbach in der Champions League los – mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Die einen wollen erneut das Optimum, die anderen erstmal ihre Gruppe überstehen. Neben den beiden Partien mit deutscher Beteilung stehen vier weitere Begegnungen an. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

