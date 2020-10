Borussia Dortmund muss nach der Pleite in der Champions League gegen Lazio Rom nun in der Bundesliga eine Reaktion zeigen – am Samstagabend kommt es dort zum Revierderby gegen Schalke 04. BVB-Trainer Lucien Favre will sich noch nicht festlegen, welcher Torwart beim Derby spielen wird.

