Hart erkämpfter Erfolg für die TSG Hoffenheim zum Start der neuen Saison in der Europa League. Bei seinem Europacup-Debüt schießt Christoph Baumgartner die Kraichgauer gegen den serbischen Spitzenverein Roter Stern Belgrad zunächst in Führung. Munas Dabbur trifft in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand. Der Trainer der Serben, Dejan Stankovic, fliegt wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz.

