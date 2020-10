Bericht: DFB-Präsident Fritz Keller will kein internationales Amt

DFB-Präsident Fritz Keller soll bei der Präsidiumssitzung des DFB am Freitag in Frankfurt seinen Verzicht auf eine Kandidatur mitteilen. Als Kandidat für das Council des Weltverbandes FIFA will der Verband angeblich DFB-Vizepräsident Peter Peters vorschlagen.

