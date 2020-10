Borussia Dortmund muss im Revierderby gegen den FC Schalke 04 auf Emre Can verzichten. Der deutsche Nationalspieler in Diensten des BVB hat sich mit dem Coronavirus infiziert, wie der Verein am Freitagabend mitteilte. Die Austragung des Spiels am Samstagabend sei laut BVB nicht gefährdet.

