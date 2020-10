In jedem Duell ein Nordklub mit dabei: Der Hamburger SV trifft auf die Würzburger Kickers, Hannover 96 empfängt Fortuna Düsseldorf, der FC St. Pauli ist beim SV Darmstadt gefordert und Holstein Kiel bekommt es mit Greuther Fürth zu tun. Verfolgt die Spiele am Samstag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen