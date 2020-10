Ibrahimovic-Doppelpack zu wenig – AC Mailand verpasst Sieg gegen die AS Rom

Der AC Mailand musste am Montag seinen ersten Punktverlust in der neuen Serie-A-Saison hinnehmen. Trotz eines Doppelpacks von Superstar Zlatan Ibrahimovic und dreimaliger Führung kam der Spitzenreiter gegen die AS Rom nicht über ein 3:3 (1:1) hinaus.

