Liveticker-Konferenz: Der FC Bayern spielt in Moskau, Donezk gegen Inter

Nach dem 4:0 gegen Atlético Madrid strebt der FC Bayern auch bei Lokomotive Moskau einen Sieg an. Zudem trifft am frühen Dienstagabend Schachtar Donezk auf Inter Mailand. Verfolgt die Partien ab 18.55 Uhr in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen