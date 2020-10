Großer Frust bei Türkgücü München: Das Schiedsgericht des BFV hat die Teilnahme des 1. FC Schweinfurt am DFB-Pokal bestätigt – und den Münchnern damit einen juristischen Korb gegeben. Der Drittligist will diese Entscheidung nicht einfach so hinnehmen. Klub-Geschäftsführer Max Kothny teilt gegenüber dem SPORTBUZZER mächtig aus.

Hier weiterlesen