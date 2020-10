Borussia Dortmund hat sich zum ersten Sieg in der Champions League gemüht. Der BVB bezwang am Mittwochabend Zenit St. Petersburg im eigenen Stadion mit 2:0. Vor allem in der ersten Halbzeit agierten die Dortmunder einfallslos. Alle Spieler hier in der SPORTBUZZER-Einzelkritik.

