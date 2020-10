Zorc erklärt offenen Brief: „Hygienekonzept hat rund um Spiele funktioniert“

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hat sich vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld zu dem offenen Brief geäußert, den der BVB am Donnerstag an seine Fans gerichtet hatte. Zorc betonte, dass das Hygienekonzept „rund um die Spiele gut funktioniert habe“.

