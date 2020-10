Trotz Halbzeitführung: Schalke verpasst Heimsieg gegen Stuttgart – Horror-Serie hält an

Die Horror-Serie des FC Schalke 04 hält an: Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum bleibt weiter sieglos – und wartet seit nunmehr 22 Spielen auf einen Erfolg. S04 begann die Heim-Partie gegen Aufsteiger VfB Stuttgart verheißungsvoll und ging dank Youngster Malick Thiaw in Führung. Allerdings wurde Stuttgart in der zweiten Hälfte stärker.

