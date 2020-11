Liebe Leserinnen und Leser,

hier wird sich in den nächsten Tagen etwas ändern: Exklusive, von der Redaktion recherchierte Beiträge werden künftig mit „LZ+“ gekennzeichnet sein. Hierfür können Sie sich ab dem 5. November registrieren. Mit Ihrer Anmeldung helfen Sie uns, unser Angebot weiter zu verbessern und es Ihren Bedürfnissen anzupassen.

„Digital first“ heißt künftig unsere Devise – die Informationen des Online- Angebotes der Landeszeitung erhalten Sie so aktuell wie möglich. Das Medienhaus Lüneburg mit seinen insgesamt 120 Mitarbeitern folgt damit der Entwicklung der Mediennutzung und strukturiert die Arbeitsweise der Journalisten komplett um. Auf Papier können wir spannende Nachrichten erst am Tag darauf liefern, weil die Zeitung erst gegen Mitternacht in den Druck geht. Dagegen bieten unsere digitalen Kanäle die Chance, sofort reagieren und informieren zu können.

Das haben wir in den vergangenen Monaten bereits getan. Mit einem News-Ticker, interaktiven Grafiken, Artikeln über die Auswirkungen und Folgen neuer Corona-Verordnungen. Mit Live-Videos haben wir versucht, in der Corona-Krise an Ihrer Seite zu sein, Sie stets und ständig auf dem Laufenden zu halten. Diesen Service möchten wir auch gern weiterhin bieten, im nächsten Jahr wird er dann kostenpflichtig sein. Bestehende LZ-Abonnenten können auf diese Artikel kostenfrei zugreifen.

Mit LZ+ werden Sie lesen, was Lüneburg bewegt. Beiträge mit einem hohen Nachrichten- und Aktualitätswert, Reportagen, Multimedia-Projekte, generell Artikel, in die wir viel Recherchearbeit gesteckt haben, sehen, hören und lesen Sie zuerst.

Wir sind gespannt auf Ihr Feedback. Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Sie erreichen uns unter lzplus@mh-lg.de oder (04131) 740 281. Denn das können wir versprechen: Wir werden niemals aufhören, unsere Inhalte weiter zu entwickeln.



Wir freuen uns auf den Start von LZ+ und hoffen sehr, Sie weiterhin an unserer Seite zu wissen.







Ihre LZ-Redaktion