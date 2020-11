Vor Länderspiel in Leipzig: Weiterer Corona-Fall bei DFB-Gegner Tschechien

Vor dem Test-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwochabend in Leipzig hat es einen weiteren Corona-Fall in der Mannschaft von DFB-Gegner Tschechien gegeben. Zu möglichen Konsequenzen für das Spiel machte der tschechische Verband zunächst keine Angaben.

