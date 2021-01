Manchester City hat ein frühes Aus im FA Cup gerade noch so abwenden können. Phil Foden, Gabriel Jesus und Ferran Torres drehen einen Rückstand gegen Cheltenham noch in einen Sieg um. Weitere Erstligisten gaben sich am Samstag keine Blöße. Titelverteidiger Arsenal ist am frühen Nachmittag dagegen schon ausgeschieden.

