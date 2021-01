Der Rekordmeister will an seine zuletzt starken Leistungen in der englischen Woche anknüpfen. Gegen die TSG Hoffenheim hat der FC Bayern beste Gelegenheit dazu - und ganz nebenbei auch noch eine Rechnung offen. Trainer Hansi Flick setzt am Samstag auf Marc Roca für den Corona-erkrankten Leon Goretzka.

