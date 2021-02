Am Sonntag bestätigte RB Leipzig, dass der Verein im Sommer Dayot Upamecano an den FC Bayern München verlieren wird. Vor dem Achtelfinal-Spiel der Roten Bullen gegen den FC Liverpool in der Champions League, herrscht also eine gewisse Unruhe. Im SPORTBUZZER-Interview spricht Dietmar Hamann über eben diesen Wechsel, die Chancen auf ein Weiterkommen der Nagelsmann-Truppe und sein ganz eigenes Märchen mit dem Team aus der Merseyside.

