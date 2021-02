Erst das peinliche Pokal-Aus in Essen, nun das frühe Scheitern in der Europa League, dazu der Absturz in der Liga: Bayer Leverkusen hat in zwei Monaten schon vieles verspielt. Wodurch nun vieles in Frage gestellt ist. Der SPORTBUZZER blickt auf die Baustellen bei Bayer.

Hier weiterlesen