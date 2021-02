Borussia Mönchengladbach steckt weiterhin in der Krise: Der Champions-League-Achtelfinalist verlor am Samstagabend nach 2:0-Führung mit 2:3 gegen RB Leipzig und ist damit seit fünf Spielen sieglos. Gladbach-Profi Jonas Hofmann will den Misserfolg aber nicht am Trainer und dessen bevorstehenden Wechsel zum Liga-Rivalen Borussia Dortmund festmachen.

