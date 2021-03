Am 1. November 2020 durften in Deutschland zum bisher letzten Mal Fans in ein Profifußball-Stadion. Bis jetzt: Am Samstag begrüßte Hansa Rostock im Heimspiel gegen den Halleschen FC im Rahmen eines Pilotprojekts insgesamt 777 Zuschauer im Ostseestadion. Wie lief die erste Fan-Rückkehr in Deutschland? Ein Überblick.

